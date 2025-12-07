Déiver Machado se despidió de Lens con un emotivo mensaje: esto fue lo que dijo

Déiver Machado ha vestido la camiseta de la Selección Colombia en 12 ocasiones, fue subcampeón de la Copa América 2024 tras la derrota 1-0 frente a Argentina con gol de Lautaro Martínez, también participó en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, alternando partidos como titular y suplente. Sin embargo, desde junio no ha vuelto a ser convocado por el técnico Néstor Lorenzo.

El lateral no ha logrado sumar minutos en los últimos meses con el Lens, equipo al que se incorporó el 7 de agosto de 2021 y con el que firmó un contrato hasta el 30 de junio del 2026. Desde su llegada, Machado registró un total de 117 partidos defendiendo la camiseta amarilla. Por esta razón, decidió continuar jugando en la Ligue 1, pero con otro club francés.

Emotivo mensaje de despedida de Déiver Machado

En la mañana de este domingo 7 de diciembre, el colombiano Déiver Machado, jugador de Lens, se despidió del club a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que agradeció cada momento vivido junto a sus compañeros y al cuerpo técnico.

“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo en mis 117 partidos y que recordaré con orgullo. Crecí como futbolista, pero también como persona. Aprendí del vestuario, de los entrenadores, de los empleados que hacen que todo funcione día a día, y, por supuesto, de una afición que vive el fútbol con una pasión que contagia y obliga a dar siempre un poco más”, se lee en la publicación del lateral.

Por último agregó: “Lens fue hogar. Fue rutina, esfuerzo, alegrías y también desafíos que me hicieron avanzar. Todo lo que viví aquí será parte de mí para siempre. Gracias por abrirme las puertas y por hacerme sentir acompañado en cada paso. Me llevo experiencias, amistades y el corazón lleno“.

Es preciso mencionar que Déiver Machado se despide de Lens para convertirse en nuevo jugador del Nantes, de Francia, equipo al cual ya ha enfrentado en varias ocasiones en la Ligue 1. Se espera que en los próximos días sea presentado oficialmente por el club de Luís Castro.

