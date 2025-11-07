Invima anuncia modificación en la regulación del etiquetado de productos cosméticos / KALA STUDIO

El Invima anunció la modificación del marco regulatorio de etiquetado de productos cosméticos, la cual adoptó por la comunidad andina, y contempla distintas medidas.

Entre ellas está que, a partir de la entrada en vigencia de esta nueva regulación, únicamente se van a requerir traducciones cuando sean fundamentales para garantizar la seguridad sanitaria, y se eliminan aquellas de denominaciones genéricas de uso común y entendimiento generalizado.

También se reconocerá el uso de la etiqueta para adecuar, aclarar o incluir información complementaria de dichos productos.

A esto de suma que no será necesario notificar modificaciones a la información del etiquetado que no está relacionado con aspectos sanitarios o requisitos establecidos en el reglamento técnico andino sobre este asunto.

Por otro lado, la lista de ingredientes en el etiquetado de un producto cosmético deberá estar precedida de la palabra “ingredientes” u otro término similar; de igual forma, advierten que estas medidas se alinean con las disposiciones que han implementado la autoridad andina.