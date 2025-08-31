Laura Cala: La belleza que trasciende el espejo y abraza la mente

En un mundo donde la estética suele reducirse a lo que se ve, la Dra. Laura Cala ha construido un discurso diferente: uno que integra ciencia, bienestar emocional y amor propio. Reconocida especialista en cirugía plástica y tratamientos mínimamente invasivos, ha logrado posicionarse no solo como referente en el ámbito médico-estético, sino como una voz influyente que invita a repensar la belleza desde adentro.

Hace unos meses, celebró el estreno de la tercera temporada de su aclamado podcast “Belleza sin Filtro”, un espacio que nació con el propósito de transformar la relación de las personas con su cuerpo y que ahora profundiza en tres temas esenciales para la salud integral: manejo personalizado del estrés, el duelo y la paz interior.

1. Estrategias personalizadas para manejar el estrés

Para la Dra. Cala, el estrés no es un enemigo inevitable, sino un desafío que, bien gestionado, puede convertirse en un catalizador de bienestar. Reconoce que no existe una fórmula única para todos, y propone un enfoque adaptado a cada individuo. Desde técnicas de respiración consciente y pausas activas, hasta el uso de herramientas tecnológicas que ayudan a identificar momentos de tensión, su propuesta es clara: pequeños cambios sostenidos pueden generar grandes transformaciones en la calidad de vida.

2. El duelo como oportunidad de transformación

En esta temporada, la doctora aborda el duelo desde una perspectiva humana y valiente: no como un final, sino como el inicio de una versión renovada de nosotros mismos. Lo describe como una ola emocional que sube y baja, y que no debe resistirse, sino navegarse con conciencia. Invita a resignificar la pérdida, a darse permiso para sentir y a encontrar en ese proceso un motor de crecimiento personal. “El duelo —asegura— es una gran oportunidad para cuestionarnos quiénes queremos ser y empezar, paso a paso, a reconstruirnos”.

3. El arte de encontrar la paz interior

Para la especialista, la paz interna no es un lujo, sino una necesidad vital. La base está en aceptar que no podemos controlar todo, pero sí podemos elegir cómo respondemos. Herramientas como la respiración consciente, la práctica diaria de la gratitud, la capacidad de soltar el pasado y no anticipar en exceso el futuro, así como un diálogo interno amoroso, son pilares que ayudan a vivir el presente con plenitud. “La paz interior —afirma— no es una meta lejana, sino un camino que se construye cada día con decisiones conscientes”.

Belleza integral: cuerpo, mente y alma

Más allá del micrófono, la Dra. Cala mantiene su compromiso clínico desde su consultorio en Bogotá y el spa Eternal Beauty, donde combina procedimientos quirúrgicos de alta precisión —como lipectomías, mini lipectomías y lipoescultura en múltiples áreas— con tratamientos no invasivos y postoperatorios de última generación. Su enfoque integral busca resultados armónicos que respeten la esencia natural de cada paciente.