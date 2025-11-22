Álvaro Ashton es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho, y busca ingresar a la JEP contando detalles desconocidos sobre las alianzas entre dirigentes políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública con los paramiliatres.

EL VENTILADOR DE ASTON: LOS EMPRESARIOS QUE HABRÍAN FINANCIADO A LAS AUC EN LA COSTA CARIBE

En la audiencia única de aporte de verdad que en octubre pasado rindió el exsenador Álvaro Ashton, ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, mencionó a empresarios barranquilleros que presuntamente habrían contribuido a las operaciones de los paramilitares.

Álvaro Ashton es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho, y busca ingresar a la JEP contando detalles desconocidos sobre las alianzas entre dirigentes políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública con los paramiliatres.

La magistrada auxiliar Ángela Rocío Martínez, preguntó a Ashton ¿qué conocimiento tiene de personas naturales que participaron en la conformación, instalación o financiación de las AUC especialmente para el funcionamiento del antiguo frente José Pablo Díaz? Ashton respondió que hubo empresarios que ayudaron a la expansión de los paramilitares en la costa Caribe.

La mención de Ashton sobre el empresario palmero y ganadero Rafael Matera, no es la única. Ese nombre aparece en varias compulsas de copias que la Sala de justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla remitió a la Fiscalía, tras haber sido mencionado por varios exjefes paramilitares, entre ellos, Salvatore Mancuso.

El proceso que podría trasladarse a Bogotá

Caracol Radio conoció que el despacho de la fiscal General de la Nación a través del Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales, evaluará la solicitud de un abogado que busca trasladar un proceso en contra de Rafael Matera, a quien denunciaron por el delito de amenaza.

“En el mismo sentido, y siguiendo el trámite establecido para atender su solicitud de variación de asignación, este grupo de trabajo estudiará la viabilidad, de ser el caso, solicitar una mesa de trabajo la cual tendría la participación de la Delegada para la Seguridad Territorial, la Dirección Seccional Atlántico, el fiscal de conocimiento y la Asesora del despacho de la Señora Fiscal General de la Nación, con el fin de evaluar su caso, los argumentos expuestos por usted y tomar la decisión que en derecho corresponda”, dice el documento.

El despacho de la fiscal General de la Nación a través del Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales, evaluará la solicitud de un abogado que busca trasladar un proceso en contra de Rafael Matera, a quien denunciaron por el delito de amenaza. Ampliar

El abogado que hizo la solicitud al despacho de la fiscal General, se llama Jhony Mercado, él asegura que desde el año 2020 la Fiscalía en Barranquilla, no quiere investigar un caso de presunta amenaza de muerte que supuestamente estaría involucrado el empresario Rafael Matera y algunos de sus familiares.

El otro caso del abogado Mercado. Él interpuso una denuncia por posible falsa denuncia que involucra al empresario Matera, el fiscal del caso le respondió al abogado mediante un correo electrónico que su denuncia se trata de un caso más de los 1.358 procesos que debe atender y por lo tanto debe esperar.

La respuesta del empresario Matera.

Buscamos la versión del empresario Rafael Matera, su abogado defensor indicó a Caracol Radio que no conoce los señalamientos del exsenador Álvaro Ashton y que demostrará la inocencia del señor Matera en la respectiva investigación ante el titular de la acción penal (Fiscalía) como se ha hecho en los anteriores casos.

Frente al asunto del abogado Mercado, la defensa sostiene que es una falsa denuncia en la cual la fiscalía solicitó audiencia de preclusión por inexistencia de la conducta.