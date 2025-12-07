Navidad con vigilancia: Policía y Ejército aumentan presencia en Santander durante las fiestas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En Santander ya está en marcha el plan de seguridad para la temporada de Navidad y fin de año. Más de cuatro mil uniformados, entre Policía y Ejército, estarán distribuidos en todo el departamento para acompañar a los ciudadanos durante diciembre y los primeros días de enero.

El propósito es claro: evitar robos, controlar el uso de pólvora, vigilar las principales vías y prevenir accidentes en medio de las celebraciones. Las autoridades aseguran que este será uno de los operativos más grandes desplegados en la región en los últimos años.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, explicó que cerca de dos mil quinientos policías estarán presentes en los municipios.

La prioridad será reforzar la seguridad en zonas comerciales, parques, barrios y eventos masivos. También habrá controles a bebidas alcohólicas para evitar la circulación de licor adulterado.

“Vamos a proteger a niños, adolescentes y familias para que puedan disfrutar de la temporada sin riesgos. Además, realizaremos controles sobre licor adulterado y continuaremos con nuestras acciones de prevención”, señaló el coronel.

Su presencia busca garantizar viajes seguros y apoyar la vigilancia en corredores estratégicos. El despliegue incluye unidades motorizadas, vehículos blindados y acciones del Gaula Militar.

En Bucaramanga, el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que habrá controles en centros comerciales, discotecas, bares, hoteles y el sector bancario, así como acompañamiento gratuito para quienes hagan retiros de dinero en efectivo.

“Estas medidas buscan prevenir hurtos y accidentes relacionados con la pólvora y el consumo de alcohol. El plan también incorpora vigilancia con cámaras, patrullajes conjuntos y campañas dirigidas a comerciantes y ciudadanos para un uso responsable del licor y evitar el uso de pólvora”, relató el general Quintero.

Asimismo, las terminales de transporte y corredores viales tendrán presencia constante de las autoridades para prevenir robos y garantizar el movimiento de viajeros.

Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana será clave para que Santander logre unas fiestas tranquilas y seguras.