Figura del Once Caldas estaría muy cerca de Millonarios

El mercado de fichajes ha comenzado a moverse para los equipos que se quedaron afuera de la fiesta de cuadrangulares. Uno de esos es Millonarios, que buscará cambiar lo hecho en el 2025 y para eso incluso ya anunció a su primer refuerzo de cara al próximo año: Carlos Darwin Quintero.

Ahora bien, el conjunto Embajador emprendió la ilusión de lograr un nuevo fichaje, el del volante Mateo García de Once Caldas. El futbolista ha dejado clara su afinidad con el cuadro bogotano, del cual es hincha, y esta situación reforzó la intención del equipo de abordarlo.

Le puede interesar: Director deportivo de Millonarios: “Se necesita mejorar en la calidad de jugadores”

Mateo García, muy cerca de Millonarios

César Augusto Londoño ha venido informando sobre lo cercana que ha estado la operación. Por su parte, el periodista Esteban Jaramillo dio a conocer recientemente que el volante de 26 años “ya es jugador de Millonarios”, a falta de acordar el sueldo y otros términos.

Mateo García @oncecaldas ya es de @MillosFCoficial buen fichaje. Las cifras no me interesan. No ha convenido su sueldo. @Dimayor — Esteban Jaramillo O (@estejaramillo) November 26, 2025

Así las cosas, y a falta de confirmación oficial, sería el primer fichaje de Millonarios bajo la nueva dirigencia deportiva de Ariel Michaloutsos, quien fue anunciado durante la semana como encargado del departamento.

Lea también: Hernán Torres sobre el 2026 de Millonarios: “No puedo entrar en aguas tibias, hay que mejorar todo”

Por su parte, García saldría de Once Caldas luego de dos años en Once Caldas, equipo en el que se dio a conocer en el país gracias a sus grandes actuaciones. En total disputó 87 partidos, de los cuales en 84 lo hizo como titular y completó 3 goles y 3 asistencias.

Además del equipo de Manizales, el mediocampista ha tenido paso por otros equipos de Colombia. Surgió en Deportivo Pasto, luego Llaneros lo cedió a Unión Magdalena y también pasó por Real Cartagena en calidad de préstamo, antes de consolidarse en el equipo de Villavicencio y posteriormente salir libre al Blanco Blanco.