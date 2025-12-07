Miguel Ángel Borja ya tendría equipo para 2026 ¿Llega al fútbol colombiano?

Miguel Borja actual jugador de River Plate en la seminfinal de la Copa de Argentina 2025 ante Independiente Rivadavia /Getty Images / Cesar Heredia

Miguel Ángel Borja terminó su ciclo con River Plate luego de que la institución decidiera no renovarle el contrato que vencía el 31 de diciembre de 2025. El club comunicó su salida, junto con otros futbolistas como Gonzalo ‘Pity’ Martínez, Nacho Fernández, Milton Casco y Enzo Pérez.

Tras la oficialización del club argentino, sobre la salida del colombiano en el que jugó por un poco más de tres años, Borja se despidió de uno de los mejores equipos del continente e indicó, “Si no salen las cosas, es normal que te exijan y que te critiquen. Es algo normal... Espero que las puertas del Monumental estén abiertas cuando me toque ir a verlos a jugar y desde lejos haré fuerzas para que salgan campeones".

El futbolista colombiano, que cuenta con un amplio bagaje en el fútbol sudamericano, anotó 62 goles en 159 partidos en los que vistió la camiseta de la banda cruzada. Borja quedará para la historia, junto a Juan Pablo Ángel, como los colombianos que más anotaron en el equipo de Núñez.

Lea también: OFICIAL | Miguel Ángel Borja sale de River Plate: Dejó un registro histórico para Colombia

Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel! 💪 pic.twitter.com/WhpEsFLHsi — River Plate (@RiverPlate) November 29, 2025

Borja, con posible destino a México

Luego de su ciclo cumplido en Argentina, han sido varios los equipos con los que se ha relacionado al delantero cordobés, incluso del fútbol colombiano. No obstante, México parece ser el destino en el que seguirá su carrera, con Cruz Azul y Pumas como los principales candidatos.

Sin embargo, el diario AS de México da por hecho que Borja se vestirá de celeste y jugará para Cruz Azul el próximo año. “Antonio Sancho, nuevo vicepresidente de Pumas, llegó con la misión de cerrar el fichaje de Borja. Sin embargo, la directiva de Cruz Azul le ganó la partida al quedarse con el futbolista con un amplio recorrido en el futbol sudamericano”, se lee en el medio.

A falta de que se confirme su llegada al equipo de Ciudad de México, Borja se uniría a otros colombianos que hacen parte del plantel, el arquero Kevin Mier y el defensa Willer Ditta.

El equipo acaba de ser eliminado de las semifinales del Torneo Apertura de México tras caer con Tigres. Por su parte, habrá que esperar si Borja alcanza a ser anunciado para disputar la Copa Intercontinental, en la que participan los campeones de cada continente (Cruz Azul fue ganador de la Copa de Campeones de Concacaf).

Le podría interesar: Primer partido de la Selección Colombia del Mundial 2026 ya tiene fecha: Será contra Uzbekistán

La máquina jugará el miércoles 10 de diciembre contra Flamengo por un cupo en el play-off, en el que ya se encuentra ubicado Pyramids de Egipto. El vencedor se medirá ante PSG por el título el 17 de diciembre.

Es válido destacar que el delantero, de 32 años, jugará en el que será su equipo número décimo tercero en casi 14 años de su carrera deportiva, luego de pasar por equipos como: Palmeiras, Gremio, Junior, Atletico Nacional, Santa Fe, Olimpo, As Livorno, Equidad, Inter de Palmira, Cúcuta y Deportivo Cali, cuadro en el que debuto.