Medellín vs. Junior jugarán un partidazo por los cuadrangulares de la Liga Colombiana: cómo seguir

Independiente Medellín jugará ante Junior de Barranquilla este lunes 8 de diciembre, el último partido por los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombia del grupo A. En el estadio Atanasio Girardot, donde se definirá si el cuadro tiburón avanza a la final del segundo semestre del fútbol colombiano.

Junior llega a este duelo decisivo, como líder del grupo con 11 puntos. Tras haberle ganado en la jornada anterior en su casa a América de Cali 2-1 con anotaciones de Jermein Peña y Didier Moreno. Por lo que un empate la bastaría para asegurar su cupo en la disputa por la estrella de Navidad, donde Deportes Tolima ya espera al próximo finalista.

Deportivo Independiente Medellín, por su parte, luego de ser primero en el todos contra todos con 40 puntos y ser uno de los mejores equipos que mejor jugaba en Colombia este semestre, en los cuadrangulares quedo último de la zona con solo 2 unidades, producto de dos empates ante Nacional y América.

Sin embargo, el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo debe ganar este partido para asegurar un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores. Sí, se queda con los tres puntos, también le estarían haciendo un favor a Nacional, que de ganarle a América por más de dos goles estaría en la final.

Durante este año del fútbol colombiano, El Poderoso de la Montaña y el cuadro barranquillero, se han enfrentado en cinco oportunidades, de los cuales tres han sido victoria para los antioqueños, hay registro de un reciente empate y en el último partido el triunfo fue 1-0 para Junior.

Posibles nóminas de los equipos

Independiente Medellín

DT. Alejandro Restrepo

Nómina: Eder Chaux, Leyser Chaverra, Kevin Matilla, Fainer Torijano, Juan Arizala, Léider Berrío, Alexis Serna, Juan Alvarado, Jarlan Barrera, Jaime Alvarado, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

Junior de Barranquilla

DT. Alfredo Arias

Nómina: Mauro Silveira, Edwin Herrera, Cristian Báez, Yimmi Chará, Yeison Suárez, Daniel Rivera, Guillermo Celis, Didier Moreno, Carlos Esparragoza, José Enamorado y Guillermo Paiva.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El partido entre Medellín y Junior se jugará el lunes festivo 8 de diciembre, en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña, a partir de las 5:15 p.m (hora Colombia). En simultánea con el duelo entre América y Nacional, ambos juegos los podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y por el minuto a minuto de la página web.