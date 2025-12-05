Cuadrangulares Liga Colombiana: fecha y hora de los partidos correspondientes a la jornada 6

La DIMAYOR dio a conocer este viernes 5 de diciembre la programación correspondiente a la sexta y última fecha de los cuadrangulares, jornada en la que se definirá el segundo finalista de la Liga Colombiana.

Es preciso recordar que el primer clasificado es Deportes Tolima, que avanzó de manera anticipada tras empatar a cero (0-0) con el Atlético Bucaramanga y consolidarse matemáticamente como líder absoluto del Grupo B.

Así pues, la segunda plaza será para Junior de Barranquilla, Atlético Nacional o América de Cali, recordando que Independiente Medellín ya se encuentra eliminado.

Programación de la fecha 6 de cuadrangulares en Liga Colombiana

Para garantizar el Fair Play en esta jornada decisiva de los cuadrangulares finales, DIMAYOR tomó la determinación de disputar todos los partidos el mismo día y jugar en simultáneo los encuentros correspondientes al Grupo A.

En este orden de ideas, así se jugará la sexta fecha:

Grupo A

Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla

Fecha: lunes 8 de diciembre.

Hora: 5:15 de la tarde.

Estadio: Atanasio Girardot.

América de Cali vs. Atlético Nacional

Fecha: lunes 8 de diciembre.

Hora: 5:15 de la tarde.

Estadio: Pascual Guerrero.

Grupo B

Deportes Tolima vs. Fortaleza

Fecha: lunes 8 de diciembre.

Hora: 3 de la tarde.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga

Fecha: lunes 8 de diciembre.

Hora: 7:20 de la noche.

Estadio: El Campín.

Recuerde que todos estos partidos los podrá seguir EN VIVO en la transmisión de ‘El Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio y el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.