“No estuvimos a la altura de lo que merecía el partido”: Restrepo lamentó la eliminación de Medellín

Independiente Medellín se quedó fuera la final de la Liga Colombiana-II tras perder 1-2 ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. El Poderoso había clasificado a los cuadrangulares en el primer lugar, obteniendo el punto invisible, el cual no supo aprovechar en esta fase del torneo.

Francisco Fydriszewski anotó el único tanto de Medellín desde el punto penal, mientras que Juan Rengifo (25′) y Alfredo Morelos (54′) fueron los que marcaron los goles por el lado del Verdolaga.

Con esta derrota, Medellín ocupa el último lugar del Grupo A de cuadrangulares con apenas 2 puntos y Nacional es segundo con 8 que sigue en la lucha de clasificar a la final.

“Hoy nos estuvimos a la altura de lo que merecía el partido"

Luego de que Medellín quedara eliminado de los cuadrangulares de la Liga Colombiana tras perder 1-2 ante Nacional, el director técnico, Alejandro Restrepo, habló con los medios de comunicación y asumió la responsabilidad de las sustituciones que realizó en el equipo y resaltó que su nuevo objetivo es conseguir un cupo a la Copa Libertadores.

“Por errores propios, por desatenciones, por detalles, no estuvimos a la altura de lo que merecía el partido, del resultado que necesitábamos para conseguir. Estamos muy dolidos nosotros y sabemos que nuestra gente también. Yo como líder del grupo asumo la responsabilidad de los cambios, alineaciones, de quien pongo en cancha, de quien sale, de quien entra”, indicó Alejandro Restrepo.

El técnico reveló su nuevo objetivo con el equipo: “Ahora toca enfocarnos en el partido del lunes, hay que buscar esa opción, porque es muy importante para el club, para su gente, para su hinchada, para estos jugadores, y vamos, como todos los partidos lo hemos hecho, vamos a intentar pararnos”.

“La prioridad es el juego del lunes, primero el uno que el dos. Hay que pensar en el lunes ir por esos tres puntos que nos da esa posibilidad de ir a la Copa Libertadores; después hay otros resultados en otras plazas que seguramente encaminarán el camino de quienes juegan la final. Tenemos que pensar en nosotros, en lo que nos corresponde y, después de terminar ese juego, enfocarnos en la final”, concluyó el entrenador Restrepo.

Vea acá la rueda de prensa completa de Alejandro Restrepo