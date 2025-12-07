Gobierno Nacional firmó decreto para garantizar derechos a población diversa

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Igualdad y Equidad firmó un decreto que crea un nuevo Sistema Nacional para fortalecer la protección de los derechos de la población LGBTIQ+. La medida busca mejorar la atención a esta comunidad y prevenir las violencias que aún se presentan en distintas regiones del país.

El Decreto organiza una estructura de gobernanza que incluye una Comisión Intersectorial, un Comité Técnico y un Observatorio de Derechos, instancias que permitirán coordinar políticas públicas, monitorear avances y orientar decisiones con enfoque territorial y diferencial.

“Reconocemos la riqueza de las diversidades humanas, las luchas que han sostenido por décadas y la urgencia de garantizar sus derechos sin excepciones. Este decreto es un compromiso firme con la igualdad real y con la dignidad de cada persona en Colombia”, explicó el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva.

El Sistema trabajará de manera articulada entre los niveles nacional, territorial y comunitario, con metas orientadas al goce efectivo de derechos y a la prevención de violencias basadas en prejuicio. El Observatorio de Derechos recopilará y analizará información estratégica para orientar recursos y decisiones en las regiones.

El decreto incorpora enfoques transversales como género, interseccionalidad, diversidad, territorialidad, etnicidad, justicia ambiental y curso de vida, reconociendo la necesidad de políticas públicas ajustadas a contextos y realidades específicas. Con esta decisión, el Gobierno busca que crear entornos más seguros y libres de discriminación para las personas de la comunidad LGBTIQ+.

