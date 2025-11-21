Agresiones contra comunidad LGBTI en el Huila llegan a 65 en 2025, encendiendo alarmas

La comunidad LGBTI en el Huila continúa enfrentando altos niveles de violencia física, según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Departamental. En 2024 se registraron 188 agresiones y, en lo corrido de 2025, ya se contabilizan 65 casos, una cifra que evidencia la persistencia de prejuicios y discriminación.

Jesús Felipe Solano, coordinador del Programa de Diversidad Sexual del departamento, advirtió que estas agresiones siguen afectando principalmente a personas con identidades de género diversas. “El sector LGBTI continúa siendo agredido por su orientación e identidad; las cifras nos muestran una realidad preocupante”, señaló el funcionario.

Aunque la Gobernación ha intensificado campañas como Yo no discrimino ¿y tú?, y actividades de visibilización cultural, los reportes demuestran que la violencia física sigue siendo la expresión más frecuente. Solano explicó que el subregistro es alto y que muchos casos no llegan a denunciarse por miedo o estigmatización.

El funcionario enfatizó que la población trans es la más afectada dentro del departamento, por lo que se planean intervenciones focalizadas y procesos de acompañamiento integral. “Debemos seguir avanzando en la reivindicación de derechos y en garantizar la atención adecuada para cada persona”, concluyó Solano.