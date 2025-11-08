XVI Desfile de la Diversidad este sábado 8 de noviembre en Cartagena
El recorrido iniciará a las 4:00 p. m. desde Las Bóvedas hasta la Plaza de los Coches
En el marco de las Fiestas de Independencia de Cartagena, la ciudad se prepara para vivir el XVI Desfile de la Independencia y la Diversidad, un encuentro lleno de color, arte y compromiso social que reafirma a la Heroica como un territorio de inclusión, respeto y libertad.
Organizado de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Mesa Técnica LGBT, la Mesa Civil de la Diversidad de Cartagena, y la Secretaría de Igualdad de la Gobernación de Bolívar, este evento se consolida como un espacio de expresión y reconocimiento a la pluralidad cultural que enriquece nuestras identidad.
”Esperamos que este desfile sea una muestra de orgullo, respeto, y alegría. Que la diversidad nos una, tal como lo hacen nuestras tradicionales Fiestas de Independencia. Durante este recorrido, los colores harán brillar a la población diversa, que celebra en el marco de la Fiesta que nos une, su libertad e identidad”, expresó Lucy Espinosa, Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura.
El recorrido iniciará a las 4:00 p. m. desde Las Bóvedas hasta la Plaza de los Coches, con la participación de comparsas, La Reina del Carnaval Gay de Barranquilla, colectivos artísticos, activistas y representantes de la comunidad diversa. Al cierre, el público podrá disfrutar de una variada agenda cultural con presentaciones artísticas, la agrupación KARMA, obras de teatro, cantantes de rap, DJs y el show especial del artista Luis Meriño.
“Este desfile no solo celebra la independencia, sino también la libertad de ser, de sentir y de coexistir en medio de nuestras diferencias. Es una celebración que resalta nuestra riqueza cultural y promueve un mensaje de respeto que refleja el compromiso de Cartagena y Bolívar con una sociedad más equitativa e incluyente”, señaló Johana Ordosgoitia, asesora de Despacho para la Equidad de Género y Mujer.
Con el respaldo del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, este espacio se ha organizado de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Mesa Técnica LGBT, la Mesa Civil de la Diversidad de Cartagena, y la Secretaría de Igualdad de la Gobernación de Bolívar.
La Administración Distrital extiende la invitación a la ciudadanía a participar con sus banderas, la pinta novembrina y alegría en la celebración de la diversidad que nos une, este sábado 8 de noviembre, a partir de las 4:00 p. m., en el punto de encuentro: Las Bóvedas.