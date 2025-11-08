XVI Desfile de la Diversidad este sábado 8 de noviembre en Cartagena

En el marco de las Fiestas de Independencia de Cartagena, la ciudad se prepara para vivir el XVI Desfile de la Independencia y la Diversidad, un encuentro lleno de color, arte y compromiso social que reafirma a la Heroica como un territorio de inclusión, respeto y libertad.

Organizado de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Mesa Técnica LGBT, la Mesa Civil de la Diversidad de Cartagena, y la Secretaría de Igualdad de la Gobernación de Bolívar, este evento se consolida como un espacio de expresión y reconocimiento a la pluralidad cultural que enriquece nuestras identidad.

”Esperamos que este desfile sea una muestra de orgullo, respeto, y alegría. Que la diversidad nos una, tal como lo hacen nuestras tradicionales Fiestas de Independencia. Durante este recorrido, los colores harán brillar a la población diversa, que celebra en el marco de la Fiesta que nos une, su libertad e identidad”, expresó Lucy Espinosa, Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura.

El recorrido iniciará a las 4:00 p. m. desde Las Bóvedas hasta la Plaza de los Coches, con la participación de comparsas, La Reina del Carnaval Gay de Barranquilla, colectivos artísticos, activistas y representantes de la comunidad diversa. Al cierre, el público podrá disfrutar de una variada agenda cultural con presentaciones artísticas, la agrupación KARMA, obras de teatro, cantantes de rap, DJs y el show especial del artista Luis Meriño.

“Este desfile no solo celebra la independencia, sino también la libertad de ser, de sentir y de coexistir en medio de nuestras diferencias. Es una celebración que resalta nuestra riqueza cultural y promueve un mensaje de respeto que refleja el compromiso de Cartagena y Bolívar con una sociedad más equitativa e incluyente”, señaló Johana Ordosgoitia, asesora de Despacho para la Equidad de Género y Mujer.

Con el respaldo del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, este espacio se ha organizado

La Administración Distrital extiende la invitación a la ciudadanía a participar con sus banderas, la pinta novembrina y alegría en la celebración de la diversidad que nos une, este sábado 8 de noviembre, a partir de las 4:00 p. m., en el punto de encuentro: Las Bóvedas.