El Concejo de Bucaramanga aprobó el aumento de recursos para fortalecer la seguridad en la ciudad

Ante los hechos recientes de inseguridad en Bucaramanga, el Concejo Municipal aprobó un aumento en los recursos del Fondo de Vigilancia y Seguridad, que permitirá reforzar las capacidades operativas, tecnológicas y logísticas de la Policía Metropolitana a partir del 2026.

Con esta decisión, la inversión de la Alcaldía pasará de tres mil novecientos a cinco mil quinientos millones de pesos el próximo año.

Además, desde 2027 se deberá garantizar una inversión anual equivalente a cuatro mil salarios mínimos, destinada exclusivamente a fortalecer la seguridad en la ciudad.

El concejal, José David Cavanzo, explicó que la actualización del Fondo permitirá ampliar el alcance de los recursos.

“Estamos garantizando una inversión mínima de cuatro mil salarios mínimos anuales. Eso fortalece las capacidades operativas, las capacidades tecnológicas y la reacción de la Policía Metropolitana”, señaló.

El concejal agregó que el acuerdo también amplía las posibilidades de inversión para la Alcaldía.

“La destinación de los recursos podrá verse en más vehículos, más motocicletas, el arreglo de estaciones y más tecnología para perseguir el delito y evitar hechos delictivos en la ciudad”, dijo.

El concejo aprobó la iniciativa por unanimidad.“Es un mensaje a la ciudad: independientemente de los partidos políticos, hoy el Concejo demostró que está para apoyar las iniciativas que beneficien a los bumangueses”, afirmó el concejal.

Cavanzo también aseguró que el apoyo local es clave frente a la financiación proveniente del nivel central.“La Policía depende de Bogotá, pero el presupuesto que llega no es suficiente, y menos de un Gobierno Nacional que poco le ha interesado la seguridad en la ciudad”, expresó.

El acuerdo contempla que, para el próximo año, se incorporen recursos de balance para completar los cinco mil quinientos millones de pesos, y que, si así lo decide la Administración Municipal, la Alcaldía podrá adicionar más recursos para seguir fortaleciendo a la Policía Metropolitana.