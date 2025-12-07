Doble homicidio en Jardín, Antioquia: entre las víctimas había un recolector de café

Jardín, Antioquia

Dos hombres fueron asesinados a disparos en la tarde del viernes 6 de diciembre en la zona rural de Jardín, suroeste de Antioquia. El ataque ocurrió en la vereda Cristianía, a 15 minutos del casco urbano del municipio del Suroeste antioqueño.

Las víctimas fueron identificadas como Héctor Geovany Muñoz Correa, de 24 años, y Wilmar Maya, un recolector de café que había llegado a la zona tres semanas atrás. Según el reporte de las autoridades, ambos se movilizaban en una motocicleta AKT negra, que quedó junto a los cuerpos.

Muñoz Correa presentaba múltiples impactos de bala en el pecho, brazo e incluso en la zona infraescapular. Maya tenía heridas en la región orbital, bucal, el pecho y ambos costados.

Investigaciones

Las primeras hipótesis señalan que habrían sido interceptados por otros individuos en motocicleta, quienes les dispararon.

Las autoridades advierten que en esta zona tiene injerencia el grupo armado organizado del Clan del Golfo y la estructura delincuencial La Terraza, por lo que no descartan que el hecho violento esté relacionado con estructuras criminales.

La inspección técnica de los cuerpos quedó a cargo del CTI de Andes, mientras avanza la investigación para identificar a los responsables de este criminen en el Suroeste del departamento de Antioquia.

Diferentes organizaciones sociales han alertado una oleada de violencia en esta subregión, siendo Andes el municipio más afectado. Aunque las autoridades han reforzado su presencia en el territorio por la temporada de cosecha cafetera, han indicado que el aumento se debe a la disputa de los grupos al margen de la ley por el control de las rentas ilegales.