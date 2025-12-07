Día de las Velitas en Colombia: significado de cada color para atraer prosperidad, salud y amor // Caracol Radio / AnaMuraca

El Día de las Velitas es una de las celebraciones más populares y tradicionales para los colombianos, marcando oficialmente el inicio de la temporada navideña. Cada 7 de diciembre, los hogares, balcones y espacios públicos se iluminan con miles de luces y coloridos faroles, creando una atmósfera festiva que se acompaña de música, bailes y la degustación de comidas típicas.

Más allá de ser un motivo de reunión para compartir con seres queridos y disfrutar de preparaciones típicas, esta fecha es un poderoso ritual donde las familias tienen la oportunidad de pedir deseos, demostrar gratitud por lo vivido durante el año o dejar atrás toda la negatividad. De hecho, para quienes llevan a cabo esta práctica, es indispensable tener muy clara la intención que se quiere transmitir al encender cada una de las velitas para así lograr su objetivo.

Origen religioso: La devoción que antecede a la Inmaculada Concepción

Aunque la celebración se ha convertido en una festividad cultural masiva que va más allá de un credo, el origen del Día de las Velitas está profundamente relacionado con una práctica religiosa.

Le puede interesar: Día de las velitas: 10 frases para dedicar el 7 de diciembre 2025: deseos, agradecimientos y más

Esta costumbre ancestral es una práctica que antecede directamente a la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la cual se celebra el 8 de diciembre. En sus inicios, la tradición dictaba que los católicos encendían velas y faroles como un poderoso símbolo de su devoción a la Virgen. Con el paso del tiempo y gracias a su popularidad, impulsada incluso en otros países mediante las redes sociales, esta práctica se consolidó como la celebración oficial que le da la bienvenida a la época decembrina en Colombia.

Significado de los colores para atraer sus deseos

El color de la vela es un factor relevante en el ritual y juega un papel esencial para los colombianos que buscan manifestar intenciones específicas en sus vidas. Para asegurarse de que su sentir sea transmitido correctamente y lograr el objetivo deseado, es crucial conocer la relación entre el color y su significado particular.

Lea también: Cuidando la tradición: la Policía que mantiene la Noche de las Velitas en paz

A continuación, se relacionan los significados de las velas más utilizadas en el territorio nacional:

Velas Blancas: Simbolizan la paz y la armonía en los espacios y en las relaciones personales.

Simbolizan la en los espacios y en las relaciones personales. Velas Rojas: Se asocian directamente con el amor y el fortalecimiento de los lazos afectivos.

Se asocian directamente con el y el fortalecimiento de los lazos afectivos. Velas Azules: Estas evocan la serenidad y son encendidas para favorecer la comunicación .

Estas evocan la y son encendidas para favorecer la . Velas Verdes: Representan la salud y la esperanza , siendo muy utilizadas para intenciones relacionadas con el bienestar físico y emocional.

Representan la y la , siendo muy utilizadas para intenciones relacionadas con el bienestar físico y emocional. Velas Amarillas: Se encienden para atraer el éxito y la prosperidad , enfocándose en el ámbito laboral y económico.

Se encienden para atraer el , enfocándose en el ámbito laboral y económico. Otros colores tradicionales: Otros tonos, aunque menos comunes, también forman parte de la tradición y expresan intenciones puntuales: el morado representa la renovación, el rosado la gratitud, el marrón la firmeza y el negro se utiliza como protección.

¿Cuántas velitas se deben encender el 7 de diciembre?

Aunque la tradición dicta que es fundamental encender las velas, no existe una norma estricta sobre la cantidad exacta que debe prender cada familia. La costumbre se ha adaptado y hoy existen tres opciones principales que guían el ritual:

Doce Velas (Agradecimiento y Planeación): Muchas familias optan por encender 12 velas , una por cada mes del año que ha pasado para dar gracias por las vivencias. Alternativamente, también se aprovechan las 12 velas para pedir bendiciones y buenos deseos para cada mes del nuevo año que está por comenzar.

Muchas familias optan por encender , una por cada mes del año que ha pasado para dar gracias por las vivencias. Alternativamente, también se aprovechan las 12 velas para pedir bendiciones y buenos deseos para cada mes del nuevo año que está por comenzar. Siete Velas (El Día del Ritual): Hay quienes eligen prender 7 velas , basándose simplemente en que ese es el día de diciembre en que se lleva a cabo la tradición.

Hay quienes eligen prender , basándose simplemente en que ese es el día de diciembre en que se lleva a cabo la tradición. Ocho Velas (La Tradición Antigua): La costumbre más antigua, ligada a la preparación espiritual para la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), establecía que se debían encender 8 velas.

Vea también: Este es el significado del Día de las Velitas en Colombia según la Biblia: Es muy sagrado

El Día de las Velitas y una tradición turístico

La esencia del Día de las Velitas sigue consolidándose como una de las tradiciones más arraigadas del país, iluminando cada rincón de Colombia. Si bien gran parte del país, y no solo la comunidad católica, celebra esta tradición encendiendo coloridas velas y faroles alrededor de sus hogares, la celebración ha evolucionado en los últimos años, con personas que incluso decoran las veladoras con dibujos y mensajes positivos.

Además de las celebraciones locales, hay lugares que se han convertido en grandes centros de festejo, atrayendo a cientos de turistas nacionales e internacionales. Personas de todo el mundo viajan hasta Villa de Leyva, Medellín, Boyacá y Quimbaya (Quindío) para experimentar la hospitalidad local y la magnitud de los festejos, que convierten estos pueblos en verdaderos espectáculos de luz.