Este es el significado del Día de las Velitas en Colombia según la Biblia: Es muy sagrado

En la mayoría de hogares colombianos, se celebra el día de las velitas, siendo una fecha para compartir con familia, amigos, y compartir un momento alegre, lleno de la energía decembrina y donde se piden deseos para el año que está próximo a llegar. Además, para muchas personas es la festividad que marca oficialmente el inicio del fin de año.

En esta fecha, lo más común es que las familias salgan a las calles (tradicionalmente al frente de sus casas), y enciendan algunas velas o faroles, escuchen música tradicional de diciembre y compartan alimentos como buñuelos, natilla. Esta celebración es realizada en casi todas las ciudades, municipios y pueblos del país.

Sin embargo, a pesar de que es una fecha que se ha realizado tradicionalmente desde hace muchos años, muchas personas desconocen la razón que hay detrás de esta celebración, cuyo origen estaría marcado por el papa Pío IX y tendría un importante arraigo religioso, de hecho, se encontraría dentro de la Biblia.

El pasaje bíblico

En el evangelio de Lucas, se narra el momento en el que el Arcángel Gabriel visita a la Virgen María para anunciarle que será la madre de Jesús, siendo narrado de la siguiente manera: “Al sexto mes, el Arcángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, en donde se encontraba una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, su nombre era María, y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: ‘¡Salve, muy favorecida! El Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres’.

Además, en el texto también se narra la inmaculada concepción así: “María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre: Jesús’”.

La celebración del día de las velitas

Respecto a este pasaje, donde es narrada la concepción de la Virgen María, no se establece como una celebración, como si lo es la Navidad, sin embargo, fue hasta 1854, cuando el papa Pío IX estableció el día 8 de diciembre como el día de La Virgen María, solicitando a creyentes de todo el mundo que prendieran velas tanto en la madrugada de ese día como la noche anterior, es decir, del 7 de diciembre.

Luego de esta solicitud hecha por el papa, la celebración se realizó en algunos países alrededor del mundo, pero solamente en Colombia logró radicarse como una tradición que se realiza año tras año. A pesar de que este día se convirtió en un símbolo colombiano, hay otros países como Nicaragua donde se realiza una conmemoración similar.

Este 2025, será una ocasión especial, pues dado que es una fecha religiosa, el día festivo no puede ser trasladado como sucede con otras celebraciones, sin embargo, este año el 8 de diciembre será un lunes festivo. Acontecimiento que no sucedía desde el año 2014.

