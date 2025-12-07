Crisis de la UdeA: Petro hará reunión de salvamento y gobernador pide salida de DNI del CSU

Medellín

La crisis financiera de la Universidad de Antioquia llegará al despacho del presidente Gustavo Petro. El mandatario anunció que convocará una reunión especial para estudiar la situación económica de la institución de educación superior, que enfrenta un déficit cercano a $148.000 millones y una deuda histórica que supera los $400.000 millones.

El presidente destacó en su cuenta de X que, según el Ranking U- Sapiens 2025-2, la Universidad de Antioquia es la segunda mejor del país en calidad, y aseguró que la educación pública colombiana supera en varios indicadores a la privada. Frente a la coyuntura, afirmó que es necesario un “plan de salvamento” para la UdeA.

“Es necesario un plan de salvamento de la Universidad y de su extensión a las comunas populares de Medellín y la provincia antioqueña sustentada por el gobierno nacional, ante al abandono de los gobiernos regionales”, indica la publicación.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respondió a Petro señalando que el primer paso para resolver la situación es “retirar del Consejo Superior de la UdeA, y de cualquier otra universidad pública, a agentes de inteligencia al servicio de la DNI”, una polémica que ha impedido llegar a soluciones urgentes para resolver la crisis de la universidad.

Primer paso: retirar, del Consejo Superior de la UdeA, y de cualquier otra Universidad Pública, a agentes de inteligencia al servicio de la DNI. https://t.co/RfPHZeDTb2 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 7, 2025

Polémica por la crisis de la UdeA

El pronunciamiento de Petro se produjo tras la polémica generada en redes sociales por la afirmación del concejal de Medellín, Sebastián López, de que cada estudiante costaría 52 millones de pesos al año, dato que la UdeA calificó como falso en un comunicado oficial.

Respeto a la Universidad de Antioquia y valoro su importancia para la región, pero es necesario hablar con la verdad: quien debe girarle los recursos a la UdeA es el Gobierno Nacional, y hoy ese Gobierno, el de Gustavo Petro, le está quedando mal a la institución.



Mientras… pic.twitter.com/al3lNy1BnN — Sebastián López V. (@sebaslopezv) December 4, 2025

La institución precisó que el costo por estudiante cambia según el programa, la duración y el campus, y aclaró que en ningún caso alcanza los 52 millones anuales, ni siquiera en los 12 campus regionales donde la operación representa mayores inversiones.

La Universidad de Antioquia reiteró el llamado a la Alcaldía de Medellín a sumarse al apoyo económico en medio de la coyuntura.

“La UdeA sigue haciendo un llamado al Distrito de Medellín para que aporte recursos de base presupuestal como un reconocimiento a la contribución que por décadas hemos realizado a la ciudad”, señaló la institución, destacando que miles de estudiantes del distrito se forman allí y que la universidad es patrimonio académico del territorio.