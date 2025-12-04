Choque de mensajes en X entre el gobernador de Antioquia y Wilmar Mejía

Medellín

Mediante la cuenta de X, el representante del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, Wilmar Mejía, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se han lanzado duros mensajes. Incluso se tratan con alias de uno u otro lado.

El primero en atacar fue el mandatario Rendón, al enterarse de que el también integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia, pese al anuncio de la Procuraduría de suspender a Mejía de manera provisional iba a participar de la reunión en la sede educativa, y además, criticó que un funcionario de la entidad de inteligencia haga parte de la UdeA; también solicitó a la comunidad universitaria pronunciarse sobre la representación de Mejía en la Universidad: “Alias Chulo insiste en permanecer, como representante de @petrogustavo, en el Consejo Superior de la @UdeA pese a la disposición de la Procuraduría. Más allá de eso, este individuo hace parte de la Dirección de Inteligencia del Gobierno. En otras circunstancias, los llamados “capuchos” habrían bloqueado vías, usado explosivos y paralizado las clases, según ellos, en defensa de la autonomía universitaria”.

Horas más tarde, el funcionario del gobierno nacional respondió en la misma red social, en la que calificó a Rendón como “calumniador” y “odiador” y aseguró que la reacción del gobernante se debe a que es minoría en la institución educativa y a que lo derrotó: “El gobernador calumniador que despacha desde el piso 11 del edificio de la Gobernación de Antioquia, y a quien en adelante me referiré como alias el Golfo, pretende sacarme del camino por varias razones”.

Asegura Mejía que la otra razón es porque supuestamente ha demostrado que la Universidad de Antioquia ha sufrido un posible desfalco, y el tercer punto es porque supuestamente el gobernador Rendón “es el mandadero de Manuel Santiago, dueño de El Colombiano, y finalmente, porque es un odiador”.

Cabe anotar que, según el procurador Gregorio Eljach, la suspensión de Wilmar Mejía aún no se ha llevado a cabo, porque esa decisión provisional tiene un debido proceso para su cumplimiento, el cual sigue en trámite, por lo que aún es funcionario en funciones.