Murió sargento que evitó un secuestro en la vía Panamericana en Cauca

Popayán, Cauca

La Tercera División del Ejército Nacional confirmó la muerte del sargento segundo Fredy Aldemar Rodríguez Marín, del Batallón de Infantería Liviana n.º 7 de la Brigada 29, quien resultó herido el pasado domingo durante un enfrentamiento con un grupo delincuencial sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Cali.

El suboficial evitó el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en el sector de La Cabuyera, al norte de Popayán.

Los hechos se dieron cuando los delincuentes intentaron interceptar a las víctimas en el corredor vial, y Rodríguez Marín intervino para impedir el secuestro. Durante el operativo, el militar fue impactado por un arma de fuego, al igual que un civil que también resultó herido y permanece recuperándose en un hospital de Popayán.

Rodríguez Marín, de 34 años, oriundo de Ibagué, Tolima, contaba con 14 años de trayectoria en la institución y formación en cursos de Lancero y combate avanzado.

El Ejército, en un comunicado, destacó la valentía del militar y extendió sus condolencias a la familia, compañeros de armas y seres queridos, señalando que “su legado de servicio, disciplina y lealtad perdurará en la institución y en la memoria de la nación”.