Ascendieron a tres los lesionados por pólvora en Santander: dos son menores de edad

La Secretaría de Salud de Santander confirmó tres casos de personas lesionadas por pólvora en lo que va de diciembre.

Dos de ellos son menores de edad. Los hechos se registraron en Bucaramanga, Piedecuesta y Suaita.

El primer caso fue el de un joven de dieciséis años en Bucaramanga, quien sufrió quemaduras en los dedos de una mano al manipular un tote.

En Piedecuesta, un niño de trece años presentó una lesión en el ojo izquierdo mientras manipulaba un mini volador y permanece en recuperación.

El tercer caso ocurrió en Suaita, donde un hombre perdió la falange de un dedo de la mano derecha tras manipular pólvora tipo totes en zona rural.

Las autoridades reportaron que su estado de salud es estable.

El secretario de Salud departamental, Edwin Prada, recordó que los padres pueden enfrentar sanciones cuando los menores resultan afectados por el uso de pólvora o cuando se evidencia que permiten su manipulación.

“Los alcaldes y autoridades locales contemplan sanciones para los padres porque son responsables de los menores. Y dependiendo del tipo de lesión, también puede haber implicaciones penales”, señaló.

Prada agregó que este aumento de casos activa las alertas de manera anticipada.

Pues, el año pasado, para esta misma fecha, no se había registrado ningún lesionado.

“Casi el cincuenta por ciento de los lesionados en los históricos del departamento han sido menores de edad. El llamado es claro: que no manipulen pólvora y evitar tragedias familiares en estas fechas”, afirmó.

Hace dos años, en el departamento, se reportaron cerca de veinte lesionados por pólvora, con mayor incidencia en Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja.