Primer quemado por pólvora en diciembre fue un menor de 16 años en Bucaramanga

Menores de edad no deben manipular pólvora en ninguna circunstancia. Foto Relacionada.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un joven de 16 años se convirtió en el primer lesionado por pólvora en Bucaramanga durante esta temporada de fin de año.

El hecho ocurrió en el norte de la ciudad, donde el adolescente manipulaba pólvora tipo totes y terminó con quemaduras en los dedos de una mano. Fue atendido en el Hospital Local del Norte y dado de alta poco después.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, advirtió que este caso prende las alarmas para el resto del mes.

Le recomendamos: Comienzan las fiestas de fin de año: recomendaciones para evitar incendios y quemados por pólvora

“La mitad de las personas lesionadas en el país son menores de edad. El llamado es claro: evitar que ellos manipulen pólvora”, señaló.

Prada recordó que el uso de pólvora sin autorización puede traer consecuencias económicas y legales.

“Las sanciones pueden llegar a 32 salarios diarios, cerca de un millón y medio de pesos. Además, algunos casos pueden ser reportados al Bienestar Familiar y, dependiendo de la gravedad, tener implicaciones penales”, explicó.

Le puede interesar: Capturan a policía investigado por el robo en Cabecera donde murió el intendente Fredy Leal

El funcionario también advirtió sobre el tráfico de pólvora ilegal.

“Ese delito puede significar entre 3 y 10 años de cárcel. No vale la pena arriesgarse”, agregó.

El departamento no había registrado quemados para esta fecha en 2023, por lo que las autoridades pidieron reforzar las medidas de prevención.

“Evitemos daños en la salud propia y en la de otras personas durante estas celebraciones”, concluyó Prada.