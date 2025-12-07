Nuevos horarios de rumba en Bucaramanga para diciembre: así quedaron los cambios

La Alcaldía de Bucaramanga anunció ajustes temporales en los horarios de rumba durante la temporada decembrina.

Tras un acuerdo entre la comunidad de la comuna 12, representantes del gremio nocturno de Cuadra Play y autoridades distritales.

La medida irá entre hoy, siete de diciembre, hasta el trece de enero.

El alcalde designado, Javier Sarmiento, explicó que estos cambios son el resultado de más de cuatro meses de reuniones y mesas de diálogo.

“Llegamos a un acuerdo responsable sobre estos nuevos horarios. Esta decisión no se tomó a puertas cerradas ni de manera improvisada; se construyó escuchando, analizando y pensando en el equilibrio que la ciudad necesita”, señaló.

Los nuevos horarios funcionarán así:

De domingo a jueves: hasta las dos de la mañana .

hasta las . Viernes y sábado: hasta las tres de la mañana , una hora más de lo normal.

hasta las , una hora más de lo normal. Fechas especiales (7, 24 y 31 de diciembre): hasta las cuatro de la mañana.

Sarmiento aseguró que la decisión busca armonizar la actividad económica con la convivencia en los sectores residenciales cercanos.

“Ponderamos los derechos al descanso de los vecinos, pero también los intereses de los establecimientos comerciales y su necesidad de aumentar ventas en esta temporada”, dijo.

El alcalde designado destacó que los empresarios asumieron compromisos para minimizar el impacto en la comunidad.

“Se comprometieron a fortalecer la seguridad privada, mejorar el manejo de residuos, apoyar la logística y realizar acciones de embellecimiento en el sector”, afirmó.

El quince de enero se hará el balance de la medida. Ese día la Alcaldía y los representantes de la comunidad y del gremio nocturno definirán si los horarios extendidos continúan o deben modificarse.

“Vamos a seguir tomando decisiones que cuiden la vida, impulsen la economía y permitan una convivencia sin excesos”, concluyó.