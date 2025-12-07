América vs. Nacional, por cuadrangulares de la Liga Colombiana: horario y cómo seguir el partidazo

América de Cali jugará ante Atlético Nacional este lunes 8 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero, por el último partido de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de La Liga Colombiana.

En este duelo el cuadro Escarlata ya no tiene posibilidades de avanzar a la final del fútbol colombiano, ya que se quedó en la tercera posición del grupo A con 5 unidades, pero hasta la fecha estaría clasificando para la Copa Sudamericana del 2026.

El equipo dirigido por David González viene de caer 2-1 ante Junior de Barranquilla en el partido anterior por la fecha 5 de los cuadrangulares, con goles de Jermein Peña y Didier Moreno, quienes sentenciaron la victoria tiburona. Por el cuadro rojo marcó Josen Escobar.

Por otra parte, todas las expectativas de este encuentro están puestas en que Nacional gane, ya que debe quedarse con la victoria en este duelo si quiere pasar a la final. Sin embargo, así se quede con los tres puntos, no es suficiente para avanzar porque de momento tiene 8 puntos y máximo alcanzaría 11 unidades, así las cosas tienen que esperar a que Junior pierda y la diferencia de gol será fundamental en esta definición.

Los dirigidos por Diego Arias, vienen de ganar el clásico paisa con goles de Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos. Pero la derrota ante los barranquilleros en el Metropolitano por la fecha 4, deja a los Verdolagas dependiendo de un resultado de su rival de patio.

Posibles nóminas de los equipos

América de Cali

DT. David González

Nómina: Jorge Soto, Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Nicoles Hernández, Omar Bertel, Rafeal Carrascal, Josen Escobar, Cristian Barrios, Jan Lucumi, Tilman Palacios y Yojan Garces.

Atlético Nacional

DT. Diego Arias

Nómina: David Ospina, Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido, Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauzá, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El partido entre América y Nacional se jugará este lunes 8 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana, a partir de las 5:15 p.m (hora Colombia). Este partidazo lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto del portal web.