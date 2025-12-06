Lionel Messi jugará partido amistoso en Colombia: Rival y todo lo que se sabe

¡Lionel Messi volverá a Colombia! El astro argentino, quien acaba de salir campeón de la MLS con el Inter Miami, será la figura estelar de un partido denominado como ‘El Partido de la Historia’, un amistoso entre el equipo estadounidense y Atlético Nacional.

Desde hace algunos días, en la cuenta oficial de Instagram, se han promovido imágenes y videos de campaña de expectativa sobre este juego que se celebrará en el Atanasio Girardot de Medellín. El diario El Colombiano, por su parte, aseguró que dicho duelo se disputará a finales de enero de 2026.

Este encuentro, además de tener la atracción de contar con uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, servirá para que ambos equipos puedan preparar lo que será la competencia del primer semestre del año. Si bien la Liga colombiana iniciará a más tardar mediados de enero, Nacional podrá probar a sus refuerzos e Inter Miami también tendrá su duelo de preparación a la altura.

El martes 9 de diciembre, a las 10:00 a.m., se realizará una rueda de prensa de presentación formal del encuentro en el estadio Atanasio Girardot. En ella, estarán leyendas de Atlético Nacional como Francisco ‘Pacho’ Maturana y René Higuita.

Este no será el único partido del Inter Miami en suelo sudamericano, pues se sabe que también disputarán un duelo de preparación de temporada en Ecuador ante Barcelona de Guayaquil.

Vale la pena mencionar que en el equipo de Miami, además de la figura de Lionel Messi, también resaltan otros nombres como los de Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Luis Suárez o Jordi Alba.