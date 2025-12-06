Terror en Soledad: capturan a hombre señalado de asesinar a su hija de siete años

La madrugada de este sábado, 6 de diciembre y en vísperas de la noche de velitas, una tragedia se registró en el barrio Primero de Mayo en el municipio de Soledad. Un hombre fue capturado por, presuntamente, haber asesinado a su propia hija de tan solo 7 años.

Según el reporte policial, Lisbeth Fontalvo Rosado, madre de la niña dio a conocer que, debido a tener regulación de visitas mediante proceso administrativo, iba recoger a su hija para pasar tres días con ella, pero al llegar hasta la vivienda, el padre de la menor le advirtió que no se la entregaría, posteriormente tomó una cuchilla y agredió a la menor con heridas en el cuello.

Luego de la agresión a su propia hija, el hombre, identificado como Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, se había agredido, pero fue capturado por el delito de homicidio y permanece en un centro asistencial donde permanece bajo observación médica.

Una amenaza antes de la muerte

En el reporte policial, se indica que antes, al parecer, de haber agredido contra su propia hija, Albeiro Rafael Fontalvo Hernández amenazó a la madre de la niña que “no iba a ser ni para él ni para ella”.

Tanto la menor como el hombre fueron llevados hasta el Camino Simón Bolívar, pero la menor llegó sin signos vitales, y el hombre permanece bajo atención médica en estado crítico por heridas de hasta 17 centímetros de profundidad en su cuello.