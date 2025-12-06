Álvaro Uribe: “Estoy en la puerta del infierno” al hablar de su puesto 25 en la lista al Senado

Este viernes, desde la capital del Atlántico, el expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que no encabezará la lista del Centro Democrático al Senado. Según explicó, su decisión busca abrir espacio a liderazgos emergentes dentro de su colectividad. Uribe sostuvo que su prioridad es promover una renovación que fortalezca al partido y motive a los jóvenes a asumir protagonismo político.

El exmandatario también reveló que ocupará el puesto número 25 en la lista del Senado, una ubicación que describió lo deja “en las puertas del infierno”, haciendo referencia al desafío político y electoral que implica una posición tan baja.

“Si yo llego al Senado con el número 25 estoy en la puerta del infierno, pero hay que hacer un esfuerzo. Sí, porque me dijeron, ‘Uribe, ponte de cabeza’, ¿para qué? ¿Para qué yo ya con este pelo, este color de cabeza? A poner a los colombianos a que me empujen a los votantes”, expresó el expresidente, aludiendo al desgaste natural de años en la vida pública y a su intención de no ser el centro de la campaña.

Apoyo a nuevas generaciones

Uribe insistió en que su rol ahora debe ser el de acompañar y respaldar nuevos liderazgos, más que ocupar los primeros renglones de la lista. Durante su intervención, reiteró que desea asumir un papel que impulse la participación de figuras emergentes dentro del Centro Democrático.

En ese sentido, aseguró que disfruta ver el desempeño de otros miembros del partido que han ganado protagonismo en el Congreso. “Yo lo que necesito es empujar y correr riesgos y estimular a una nueva generación. Yo gozo viendo a Meisel (Carlos) en el Senado”, afirmó.