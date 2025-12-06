Sectores sin luz HOY 6 de diciembre en Barranquilla y Santa Lucía: horario de interrupción

La empresa Air-e Intervenida informó que habrá suspensión del servicio de energía en diferentes zonas de Barranquilla y el municipio de Santa Lucía por trabajos eléctricos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

¿Dónde no habrá luz en Barranquilla?

Para el caso del barrio Villa del Rosario, en Barranquilla, se cambiará una cruceta a la altura de la carrera 35C3 con la calle 82D, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Sin luz en Santa Lucía

Los trabajos se ejecutarán en dos frentes entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Se cambiarán postes en la calle 10 con la carrera 9 en el barrio Abajo y entre las calles 4 y 7 con las carreras 5 y 7 en el barrio Chimbal.

Mientras tanto, se realizarán adecuaciones menores en la red en la vía Malambo – Sabanagrande, a la altura del kilómetro 66, en el horario de 8:40 de la mañana a 4:10 de la tarde.