Presidenta de Naturgas es la nueva postulación para presidir el Consejo Gremial Nacional en 2026

Luz Stella Murgas interviene en Visión 2026, donde pidió reglas claras y proyectos clave para la seguridad energética. | Foto: Caracol Radio

El próximo 10 de diciembre 2025 se elegirá al presidente del Consejo Gremial Nacional, grupo que reúne a los gremios más importantes del país. Diez gremios postularon a Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, como nueva presidenta del CGN, y a Nicolás Pérez Marulanda, presidente de Fedepalma, como vicepresidente.

En su comunicado, los gremios destacaron que el próximo año exigirá una voz más firme, estratégica y coordinada del sector empresarial, especialmente frente a cuestionamientos a actividades como el gas natural, petróleo y minería.

Los firmantes resaltaron que, pese a las adversidades, los empresarios han mantenido su compromiso con el país, defendiendo la inversión, el empleo y la innovación. También subrayaron el liderazgo ejercido por quienes han dirigido el CGN en los últimos años, protegiendo la seguridad jurídica y la confianza empresarial.

“Estamos convencidos de que su capacidad de liderazgo, su experiencia y su compromiso con la agenda gremial permitirán conducir al CGN con claridad estratégica en un año crucial para la inversión, la institucionalidad y el futuro económico del país.”, agregaron.

En la contienda también figura Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, quien encabeza otra plancha con mayor fuerza para llegar a la presidencia, junto a Andrés Velasco, líder de Asofondos, como vicepresidente. Actualmente, Camilo Sánchez, Presidente de Andesco, es el presidente del Consejo Gremial.

El documento concluye que la labor del presidente del Consejo Gremial Nacional es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y preservar la confianza empresarial bajo los fundamentos de la democracia.

