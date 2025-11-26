Asofondos niega que los fondos privados enfrenten una catástrofe si no pasa la reforma pensional

Pese a que el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, había dicho hace unos días que Asofondos había pedido a la Corte Constitucional que mantenga la constitucionalidad de la reforma pensional porque ocurriría una “catástrofe financiera para los fondos privados”, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aseguró en 6AM de Caracol Radio que esa afirmación era falsa.

“En ningún momento se puede hablar de que hay riesgo sobre esos recursos de los fondos ni catástrofe, ni mucho menos”, dijo Velasco, refiriéndose a que la rentabilidad y el dinero de los fondos no dependen de las inversiones que se han hecho en muchos activos de Colombia y en el Extranjero.

“Esa plata está invertida gracias a la diversificación de activos, ganando rentabilidad para los trabajadores. Eso no es de los fondos, es de los trabajadores y su futuro profesional”, dijo Velasco, asegurando que cualquier cambio que exista al respecto de la posibilidad de continuar con la diversificar el modelo pensional va a afectar el manejo de los portafolios de los fondos privados, pero no ocasionará una catástrofe económica como dijo el ministro.

Noticia en desarrollo...