Partido Alianza Verde presentará en Tunja este 6 de diciembre sus candidatos al Congreso

Lista para la Cámara y al Senado del Partido Alianza Verde

Tunja

En acto multitudinario que se realizará este sábado 6 de diciembre en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, el partido Alianza Verde hará la presentación oficial de los candidatos al Congreso de la República.

Recordemos que la lista a la Cámara la encabezará el expresidente de esa corporación, Jaime Raúl Salamanca, seguido del exgobernador, Ramiro Barragán Adame.

De la lista a la Cámara por Boyacá de la Alianza Verde también la integran el exalcalde e Paipa, Yamit Noe Hurtado, la animalista Vivian Nieto Flórez, la líder juvenil, Adelina Numpaque Sarmiento y el coronel retirado de la policía y exsecuestrado de las Farc, William Donato Gómez.

Por los lados del Senado, aparece con el número 5 en el tarjetón el hermano del gobernador, Carlos Amaya, el ingeniero, John Amaya Rodríguez.