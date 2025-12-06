Nequi reporta nueva caída HOY 6 de diciembre: la app presenta interrupciones en su funcionamiento

El día de hoy, 6 de diciembre, cientos de usuarios han reportado a través de redes sociales una nueva caída de la billetera móvil ‘Nequi’, pues varias de sus funciones se encuentran temporalmente sin funcionamiento, y, muchas otras personas, han reportado que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a sus cuentas.

Además de esto, algunas personas han comentado que también se están presentando interrupciones en la aplicación de Bancolombia. Sin embargo, ninguna de las dos entidades se ha comunicado acerca de cuál es el origen del error, pues en las respuestas que han dado a ciertos usuarios, aseguran que si bien la aplicación presenta fallas, las personas pueden retirar su dinero en cajeros con normalidad.

Reportes realizados por usuarios

Según la plataforma de rastreo ‘Downtracker’, donde se monitorea constantemente el funcionamiento de diferentes aplicaciones por medio de reportes realizados por los usuarios de las aplicaciones, los fallos en la app de Nequi comenzaron hacía las 9:00 AM de hoy sábado, sin embargo, la mayor cantidad de personas que reportaron fallas inusuales, se realizaron sobre las 11:00 AM, que se han mantenido hasta la hora de publicación de esta nota.

Estado de la aplicación según Nequi

Por su parte, en la página web destinada por Nequi para que los usuarios puedan revisar el estado de las diferentes funciones ofrecidas por la billetera digital, se evidencian interrupciones mayores en el acceso a la aplicación, y transferencias entre Nequi y Bancolombia. Además, también se establecen fallas en servicios relacionados con corresponsales Nequi, tarjeta Nequi y en el funcionamiento de los códigos QR.

Opciones que se mantienen funcionales

Por otro lado, y tal como lo han afirmado en las respuestas a los usuarios por redes sociales, los retiros en cajeros y corresponsales Bancolombia continúan funcionando con normalidad, al igual que las recargas y los pagos que se realicen a través de la pasarela de pagos seguros PSE.

En medio de esta nueva caída, los usuarios han expresado su frustración con las fallas que se presentan en dicha aplicación, que se han vuelto frecuentes en comparación a otras entidades bancarias. La última vez que se presentaron fallas en el funcionamiento, fue la semana pasada, cuando las personas se estaban preparando para realizar sus compras durante el ‘Black Friday’.

Alcance de Nequi en Colombia

Los reportes de los usuarios no se hacen esperar cada vez que se evidencian problemas con la app Nequi, pues tal como lo han confirmado ellos mismos, actualmente 3 de cada 5 colombianos maneja su dinero de forma virtual, y solamente a través de esta billetera digital, se encuentran cerca de 20 millones de usuarios activos a lo largo del territorio colombiano.

Si bien Nequi ha revolucionado como se maneja el dinero en el país, y cada vez la usan más colombianos, dicho alcance también se ve reflejado en las quejas que realizan los usuarios al momento de no poder usar su dinero a causa de los fallos que se presentan en su aplicación.

