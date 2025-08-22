Pasar dinero de PayPal a Nequi si es posible: la alianza entre estas dos entidades pueden servirle

Persona revisando su celular, al lado el logo de PayPal, Nequi, y una persona con dólares en la mano (Fotos vía Getty Images y las redes sociales de las entidades financieras)

Nequi es una de las plataformas financieras que más se usa hoy en día. Además, esta entidad no solo se encarga de que el dinero llegue de una cuenta a otra, sino que cuenta con otras funciones que pueden llegar a ser muy útiles en la cotidianidad.

Algunos usurarios desconocían si podían realizar transacciones de carácter internacional, pues en la app de Nequi no se especificaba si es posible o no.

En la página de Nequi, detallaron los pasos a seguir para poder recibir su dinero de manera segura a la hora de usar PayPal.

¿Cómo recibir plata del extranjero con PayPal?

Para poder acceder a esta herramienta que tiene Nequi, es necesario que siga los siguientes pasos:

Enlace las cuentas: su cuenta PayPal a NEQUI deben estar conectadas, recuerde que su correo principal, nombres y apellidos deben ser iguales en ambas apps para que el proceso sea exitoso.

su cuenta PayPal a NEQUI deben estar conectadas, recuerde que su correo principal, nombres y apellidos deben ser iguales en ambas apps para que el proceso sea exitoso. Siga los pasos que le indique la app: Abra su Nequi y en Servicios toque la opción PayPal.

Abra su Nequi y en Servicios toque la opción PayPal. Confirme y verifique los datos: Confirme y llene todos sus datos, recuerde que deben ser los mismos en ambas cuentas.

Confirme y llene todos sus datos, recuerde que deben ser los mismos en ambas cuentas. Abra su sesión: le aparecerá el ingreso a PayPal, agregue sus datos e inicie sesión ¡y listo!

¿Cuánto cuesta mover la plata?

En la página de Nequi, se explicó que para pasar el dinero de PayPal a Nequi, usted debe tener en cuenta el monto que va a traer:

Cantidad de dólares que va a pasar Lo que cobra Nequi Lo que cobra PayPal Total 1-150 USD 3.5% 3.5% 7% + IVA 151-300 USD 1.5% 3.5% 5% + IVA 301-2000 USD 0 3.5% 3.5% + IVA

Para que tenga un poco más en claro la siguiente tabulación, piénselo así:

Si usted decide traer 100 dólares ($403,445 pesos), debe pagar 7 dólares ($28,224 pesos) + el IVA. Recuerde que las tarifas varían según el monto que usted tenga o decida traer. No olvide tener en cuenta dos puntos antes de:

El monto máximo que puede pasar por transacción es de $2000 dólares ($8,068,900 de pesos).

La comisión de PayPal es la misma para cualquier app aliada, sea Nequi u otra.

Diferentes cuentas y sus topes máximos

Antes de comenzar un enlace entre las cuentas, tenga en cuenta que dependiendo la cuenta de Nequi que usted maneje, también influye si es una cuenta persona normal, o una de ahorros.

Si su Nequi es de bajo monto, puede traer un máximo de 2000 USD (dólares) a su cuenta, teniendo en cuenta el IVA. Tenga en cuenta que puedes recibir máximo USD 2.000 por movimiento.

Si, por el contrario, es una de ahorros, puede recibir hasta USD 5.000 al mes. Tenga en cuenta que puede recibir un máximo de USD 2.000 por movimiento.

No olvide que primero debe analizar si esta opción es viable o no, pues existen otros bancos en lo que puede usar PayPal, consulte el punto más cercano y la entidad que más llame su atención.

