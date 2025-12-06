¿Junior o Nacional? Presidente del Tolima fue contundente: eligió al equipo que prefiere en la final

El Deportes Tolima está en la final de la Liga colombiana y lo hizo al clasificarse de manera anticipada. El conjunto de Ibagué, con el empate en Bucaramanga, quedó listo por el Grupo B a falta de una fecha de cuadrangulares por disputar.

César Camargo, presidente del club Pijao, habló con Caracol Deportes y aseguró que con el paso del campeonato se fueron sintiendo con la confianza de que podían llegar a la definición del título.

Lea también: Lucas le responde a Leonel: “Hoy ellos tuvieron más el balón, pero nosotros estamos en la final”

“Depende del momento en el que me haga esa pregunta, comenzando el torneo le hubiera dicho que no, pero a medida que iba pasando el torneo sentíamos que había equipo para pensar en las finales”, inició respondiendo a la pregunta de si creía que Tolima iba a estar clasificado en la final a falta de una fecha.

“En el partido contra Caldas, en la reunión que hacemos después de los partidos, dijimos que había posibilidades que estuviéramos en la final. Veíamos el equipo muy sólido y nos dio una muy buena energía tener a los dos arqueros. El fútbol tiene aristas y uno nunca puede decir que iba a ganar, pero que lo íbamos a intentar no había duda”, añadió al respecto.

Lucas González: “Uno va conociendo las personas y se va llevando una idea diferente. Es un técnico ganador, con hambre, un hombre inteligente, educado de buenas maneras, trabar con una persona así es muy sencillo. Con el paso de las fechas siempre hablamos y llegamos a unas conclusiones y a mí me tiene muy tranquilo y quisiera que estuviera con el Deportes Tolima muchos años más”.

Definir el título de local: “Título es título y al final del día es llevar la gloria para un departamento y somos el sueño de un niño y para eso trabajamos. Yo quiero marcar un hito y tener una estrella en Ibagué, vamos a ver si dios lo permite, pero sí me gustaría celebrar en Ibagué nuestro título”.

Le puede interesar: Tolima clasificó a la Copa Libertadores 2026: Así quedó la tabla de reclasificación

Defender la plantilla ante interés de otros equipos: “Hoy en día las cosas van cambiando, para un jugador de futbol estar en el Deportes Tolima es un privilegio, un club que va a Copa Libertadores pues tiene que ser atractivo para cualquier jugador de fútbol. Cada vez es un poco más fácil, pero los salarios son difíciles de mantener, pero seguimos con nuestras políticas de contratación estrictas y si, nos miran la novia. Por eso no me gusta hablar de jugadores y técnicos porque nos lo quitan”.

¿Junior o Nacional?: “Quiero Junior. Nos gusta ganarles a los grandes, se lo hemos ganado a Nacional, a Cali, Millonarios. Nos faltan Medellín, Junior y América. Entonces si es Junior, bienvenido, pero que venga el que tenga que venir, lo decimos con humildad, será un lindo espectáculo y cualquiera que clasifique, bienvenido”.