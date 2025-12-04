Lucas le responde a Leonel: “Hoy ellos tuvieron más el balón, pero nosotros estamos en la final”

Deportes Tolima empató 0-0 con el Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, resultado que le permitió convertirse en el primer equipo clasificado a la gran final del fútbol colombiano, a falta de una fecha para terminar el Grupo B de los cuadrangulares.

El técnico del Vinotinto y Oro, Lucas González, disputará su primera final como profesional, tras sus anteriores campañas al frente de Águilas Doradas y América de Cali. Lucas recordó unas declaraciones dichas por el antioqueño Leonel Álvarez, técnico rival, durante el anterior compromiso.

En la segunda fecha del cuadrangular, tras el empate 0-0, Leonel fue sarcástico con la posesión del balón de su rival. “Tolima tuvo más el balón, que se lo lleven para la casa. En ningún momento sufrimos el partido”, declaró el antioqueño.

Luego de avanzar a la final, Lucas fue cuestionado por dichas palabras, a lo que respondió: “Lo que él comentó en rueda de prensa seguramente alguno de los jugadores lo escuchó y no les habría gustado, es normal, yo entiendo, él es un entrenador con muchísima experiencia, lleva muchos años en el fútbol, primero como jugador y después como entrenador. Hace el comentario defendiendo a su equipo, yo no le paro muchas bolas a eso simplemente el fútbol es así, no he mirado estadísticas, asumiría que hoy ellos tuvieron más el balón que nosotros, pero nosotros estamos en la final, en el fútbol si yo pudiera elegir tendría el balón siempre porque eso nos pone más cerca de ganar, pero el fútbol se trata de marcar un gol más que el oponente y si no te marcan por lo menos el partido no lo pierdes, esperemos que en los partidos que quedan nosotros podamos tener el balón y los puntos, es lo que queremos siempre”.

Más declaraciones de Lucas González

Sobre la clasificación a la final

“Son positivas porque estamos en la final, estamos contentos, no es fácil, justo pensaba y lo hablaba con mi cuerpo técnico, es difícil que llegue un nuevo cuerpo técnico y que en el mismo semestre lleguemos a la final. Y no porque el trabajo sea difícil para el entrenador, porque el trabajo para el entrenador es el mismo, pero sí para los jugadores el aguantarse un nuevo entrenador, eso no es tan fácil como parece. Por eso tengo sensación de agradecimiento con mis jugadores, con el presidente por darme la oportunidad de liderar este grupo de jugadores, hemos construido una verdadera tribu en solo cinco meses y eso es difícil. Estamos con la ilusión, con la ilusión de jugar el partido que todavía nos queda e intentar asegurar el cerrar en casa que sería fundamental. Lo dije en el pasado, para ser campeón uno primero se tiene que ganar el derecho a disputar esa final y hoy nos hemos ganado ese derecho, muy contento por la gente, por los chicos”.

¿Jugaron a empatar o ganar?

“El partido queríamos nosotros ganarlo, vinimos a intentar ganar, pero nos encontramos a un equipo que tiene un excelente entrenador y es difícil intentar superarlos, hay que darles méritos a ellos también, nos lograron someter en esos últimos quince minutos y nosotros simplemente hacemos cambios para intentar contrarrestarlo”.