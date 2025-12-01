SENA destaca destercerización, retorno al campo y obras por $100 mil millones en Boyacá

Boyacá

En Tunja, el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, presentó su rendición final de cuentas, en la que expuso los principales logros de su gestión y los proyectos estratégicos que continuarán en ejecución en Boyacá.

Durante su intervención, Londoño aseguró que uno de los avances más importantes ha sido la destercerización de funciones, un proceso con el que la entidad recuperó plenamente su carácter público. “Lo más significativo ha sido que el SENA volvió a ser completamente público, lo que fortalece la confianza en el trabajo que realizan directamente nuestros funcionarios”, afirmó.

Otro de los pilares destacados fue la estrategia Campesena, orientada a llevar nuevamente la presencia institucional al campo. Según explicó, durante años la formación se concentró en grandes sedes urbanas, lo que impidió que muchos campesinos y jóvenes rurales accedieran a la oferta educativa. “En lugar de seguir construyendo grandes sedes, teníamos que volver al campo, a las veredas, donde realmente nos necesitan los campesinos”, señaló.

El director también destacó la incidencia del SENA en los procesos de paz, acompañando iniciativas que buscan fortalecer la reconciliación y la estabilidad en los territorios más afectados por el conflicto.

En materia de infraestructura, Londoño confirmó avances clave para la capital boyacense. La licitación de la sede que se construirá en el antiguo terminal de Tunja ya fue adjudicada y las obras iniciarán entre finales de diciembre y comienzos de enero, con una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos. Sobre la sede del Curubal, informó que será entregada en marzo, con una inversión aproximada de 20 mil millones de pesos.

En total, el SENA ha invertido cerca de 100 mil millones de pesos en Boyacá, recursos que, según el director, están directamente ligados al esfuerzo ciudadano. “Las obras no son un favor; son el resultado de los impuestos de los boyacenses”, enfatizó.

Finalmente, Londoño resaltó como un logro histórico que, a partir de diciembre, cerca de 400 mil aprendices del SENA en el país recibirán prima, tras la reactivación de la reforma laboral. “Hoy los aprendices cuentan con contrato laboral, prestaciones, vacaciones, seguridad social y salario mínimo, un derecho que durante años les fue negado”, concluyó.