Estudio revela desde qué edad una persona es adulta: no comienza a los 18 años

A lo largo de su vida, una persona puede pasar por diferentes cambios a partir de su edad biológica. Esto hace que tengan la apariencia de niños, adolescentes, adultos o incluso ancianos. Además, pueden adoptar ciertos comportamientos en cada una de estas etapas.

Por ejemplo, un adolescente tiende más a disfrutar su vida sin ningún tipo de restricciones. Mientras que alguien adulto es mucho más responsable y debe asumir diferentes obligaciones, ya sea por su trabajo o por cualquier actividad que realice en su día a día.

En Colombia, al igual que en muchos países en el mundo, una persona es considerada adulta a partir de los 18 años. Sin embargo, hay casos en donde este número puede ser mayor o menor dependiendo de la legislación vigente. Más allá de esta situación, un estudio señaló desde qué edad realmente comienza esta etapa.

¿Qué dice este estudio?

La investigación, realizada por científicos de la Universidad de Cambridge, determinó que el cerebro pasa por cinco fases distintas a lo largo de la vida. Asimismo, hay puntos de inflexión que se producen al llegar a los 9, 32, 66 y 83 años. Esto se determinó tras examinar las conexiones entre neuronas en 4.000 personas de hasta 90 años.

Los hallazgos, realizados mediante escáneres, permitieron determinar que el cerebro permanece en estado adolescente hasta los 30 años, cuando este logra alcanzar un máximo potencial. Es aquí cuando llega a uno de sus puntos de inflexión; por lo tanto, el estudio concluyó que una persona se convierte en adulto desde los 32 años.

“El cerebro se reconfigura a lo largo de la vida. Siempre está fortaleciendo y debilitando conexiones, y no sigue un patrón estable porque siempre hay fluctuaciones y fases de reconfiguración cerebral”, explica Alexa Mousley, investigadora adscrita a la Universidad de Cambridge, en entrevista a la BBC.

Pese a estos hallazgos, no todas las personas alcanzan sus puntos de inflexión a la misma edad; ya que algunos lo consiguen antes de tiempo, y en otros esto ocurre después:

¿Cuáles son las cinco fases del cerebro?

A partir del estudio realizado por la Universidad de Cambridge, se determinaron las siguientes cinco fases del cerebro:

Infancia: Desde el nacimiento hasta los 8 años.

Desde el nacimiento hasta los 8 años. Adolescencia: Desde los 9 hasta los 31 años.

Desde los 9 hasta los 31 años. Edad adulta: Desde los 32 hasta los 65 años.

Desde los 32 hasta los 65 años. Envejecimiento temprano: Desde los 66 hasta los 82 años.

Desde los 66 hasta los 82 años. Envejecimiento tardío: Desde los 83 años hasta el fallecimiento.

Cada una de ellas se diferencia por el número y el comportamiento que tienen las conexiones neuronales en el cerebro, lo que genera una mayor eficiencia en el sistema nervioso. Asimismo, con el paso del tiempo se empiezan a manifestar algunas enfermedades como la demencia y la hipertensión.

¿Cuántas etapas del desarrollo se reconocen en Colombia?

Según explica el Ministerio de Salud, existen seis etapas del desarrollo que hacen parte del ciclo vital de cada uno de los ciudadanos. Estas son: