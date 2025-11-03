Política

Fechas clave de cara a las elecciones de 2026: Inscripción de candidatos y Ley de Garantías

Conozca en Caracol Radio todo lo que debe saber sobre las elecciones al Congreso y la Presidencia del próximo año.

Elecciones en Colombia. Foto: Getty Images.

Elecciones en Colombia. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

María Paula Pineda

Colombia

El próximo año en Colombia se celebrarán nuevas elecciones al Congreso y a la Presidencia. El domingo 8 de marzo de 2026 serán las elecciones legislativas y el 31 de mayo, la primera vuelta presidencial.

A propósito, el próximo sábado 8 de noviembre inicia el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones al Congreso y también para las consultas interpartidistas.

De acuerdo con el calendario electoral, las fechas de inscripción para estos comicios estarán habilitadas durante un mes, hasta el 8 de diciembre.

La Ley de Garantías

Este mismo día, el sábado 8 de noviembre, también empezará a regir la Ley de Garantías Electorales, normativa que busca blindar la contratación pública durante los periodos preelectorales y electorales y garantizar la igualdad de condiciones entre partidos y candidatos.

Queda prohibida la firma de convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante de los (4) meses anteriores a las elecciones legislativas y hasta las elecciones presidenciales, por parte de: Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, Gerentes o directores de entidades descentralizadas por servicios del nivel municipal, departamental o distrital”.

Esto quiere decir que entre el 8 de noviembre y el 31 de mayo 2026, no se podrán celebrar contratos de manera directa sin convocatoria pública, firmar convenios interadministrativos que contemplen la ejecución de recursos públicos y utilizar recursos estatales para favorecer partidos o candidatos en campaña.

Todos los entes del Estado tienen prohibida la contratación directa, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad