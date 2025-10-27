Paz en Nariño: Balance de la destrucción de 6.5 toneladas de material de guerra de la Coordinadora

Bogotá

Como parte de su compromiso con el proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, conformada por dos estructuras que se separaron de alias ‘Iván Márquez’ avanza el proceso para la destrucción de 14 toneladas de material de guerra en Nariño y Putumayo zonas del país donde opera este grupo.

En inmediaciones del resguardo indígena de Inda Zabaleta, en el departamento de Nariño, se procedió con la destrucción de 6.5 toneladas de material de guerra. Compuesto por 823 minas antipersonales y 500 cápsulas para activación de estas minas, además de granadas de fabricación industrial, cilindros, morteros y material explosivo diverso.

Esta es la segunda destrucción, la primera fue el pasado 15 de octubre en zona rural de Puerto Asís, Putumayo. En los próximos días se llevará a cabo la tercera fase para terminar de destruir todo el material de guerra entregado por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Estas fases para la destrucción de este material de guerra han contado con una suspensión microfocalizada de las operaciones militares y de policía para garantizar la seguridad en este proceso.

Ya se han destruido unas 10.5 toneladas con las que se habrían podido elaborar más de 30.000 artefactos explosivos y con esto se da un paso más para la protección de la población civil.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano avanza en las transformaciones de las economías ilegales a través de los proyectos productivos de caña y panela con los que buscan vincular a las comunidades afectadas por el conflicto armado en Nariño y Putumayo.