¿Por qué Lionel Scaloni utilizó guantes blancos para llevar el trofeo del Mundial al sorteo?

Este 5 de diciembre se realizó en Washington D. C. el sorteo de la fase de grupos del Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026, evento que no solo emocionó a los asistentes, sino a todos los aficionados del fútbol alrededor del mundo, dando apertura así al ambiente mundialista.

Durante el evento, lleno de espectáculos y momentos memorables, hubo uno que causo curiosidad por parte de los aficionados, pues al momento de la entrega del trofeo, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, llevó el trofeo con unos guantes blancos, una acción particular que no se había visto en el sorteo de Qatar 2022.

El momento no pasó desapercibido, pues posterior al sorteo le preguntaron a Scaloni la razón por la que había llevado el trofeo con los icónicos guantes blancos, a lo que contestó que fue por “protocolo de la FIFA, no me dejaban tocarla sin guantes”.

Aunque la respuesta no dejó satisfechos a los aficionados, pues recordaron que el entrenador de Francia, Didier Deschamps, llegó al sorteo de Qatar2022 con el trofeo en sus manos, sin guantes, por lo que teorizaron que, apelando a la mística con la que se vive el fútbol en Argentina, todo se trató de una ‘cábala’ de cara al Mundial 2026.

¿Qué dijeron los hinchas argentinos sobre la acción de Scaloni?

De inmediato, en redes sociales se popularizó la teoría de que Lionel Scaloni no quiso seguir los pasos del entrenador francés, quien luego de llegar con el trofeo en sus manos, perdió la final en Doha, precisamente ante Argentina.

No obstante, cabe recordar que Francia en 2022 rompió la popular “maldición del campeón”, pues desde la edición de Alemania 2006, todo vigente campeón cayó eliminado en la fase de grupos, algo que no sucedió con el cuadro ‘galo’, que no solo supo superar la primera ronda, sino que disputó la gran final.