¿Noruega debió quedar en el grupo de Colombia en el Mundial? FIFA hizo un cambio durante el sorteo

El momento en el que Uzbekistán es elegido durante el sorteo de la Copa del Mundo. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hector Vivas - FIFA

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La ceremonia dejó como resultado a Colombia sembrada en el Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y un rival por definir.

Durante el sorteo se presentó un momento que muchos aficionados no entendieron, cuando se estaban ubicado las selecciones del Bombo 3, Uzbekistán salió, estando libre la plaza del Grupo I, donde ya estaban Francia y Senegal, permitiendo ubicarse ahí.

Esto, de entrada, significaba que Noruega iría al Grupo K, junto a Colombia y Portugal, puesto que en el Grupo L ya estaban dos selecciones europeas y la otra selección que no había sorteado de este cajón era la de Panamá.

Sin embargo, Uzbekistán fue al grupo de Colombia y Noruega terminó recayendo, para no romper ninguna restricción del sorteo, al grupo de Francia, algo que de inmediato generó controversia y algunos comentarios de que la FIFA había hecho trampa o amañado el sorteo.

¿Por qué se hizo este cambio?

La FIFA, teniendo en cuenta las restricciones hechas para la elaboración de los Grupos Del Mundial, debió reubicar a Uzbekistán en el Grupo K, dado que aunque en ese momento no rompía ninguna condición del sorteo, lo iba a terminar haciendo cuando se ubicarán los países del Bombo 4.

Si los uzbekos eran ubicados en el Grupo I, Noruega debía ir al Grupo K y Panamá al Grupo L. El conflicto se hubiera generado cuando en el Bombo 4 saliera el ganador del Repechaje Intercontinental 1, el cual conforman Bolivia, Surinam e Irak.

Dado que no pueden existir dos países de la misma Confederación en un grupo mismo grupo, salvo que sean países europeos y donde, como máximo, podían haber dos equipos europeos, el ganador de este Repechaje no hubiera podido ser ubicado y el sorteo hubiera sido fallido.

Al no conocer cual país ganaría esta Repesca, la FIFA se hubiera expuesto a que se repitieran dos selecciones de Conmebol, dos selecciones de Concacaf o dos selecciones de la AFC.