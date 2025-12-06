Capturaron en Medellín a “El Flaco”, cabecilla de la guerrilla campesina “Los Cabuyos”

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de su cuenta en X que la Policía Nacional capturó en Medellín a alias “El Flaco”, señalado como cabecilla principal del grupo autodenominado guerrillas campesinas “Los Cabuyos”, organización que habría hecho parte de las disidencias de las Farc.

Según el mandatario departamental, este hombre es responsable de recientes enfrentamientos armados ocurridos en octubre pasado con el grupo armado ilegal, hechos que provocaron el desplazamiento masivo de cerca de 2.000 campesinos en el municipio de Briceño, al Norte de Antioquia.

“Reconocimiento a los policías que dieron este gran golpe. Hay que arreciar contra los criminales que asesinan, extorsionan y desplazan a la población civil”, expresó el gobernador en su publicación en X.

Antioqueños, me informan que fue capturado en Medellín, por la @PoliciaColombia, alias 'el flaco', cabecilla principal del grupo autodenominado: guerrillas campesinas 'los cabuyos'. Un grupo que hizo parte de farc.



Los enfrentamientos que sostuvo en octubre pasado con farc,… pic.twitter.com/GAcDvvANq9 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 6, 2025

Ola de violencia en Briceño

Las autoridades señalaron que la captura representa un avance importante en la desarticulación de estructuras armadas que operan en el Norte de Antioquia y que han sido responsables de graves afectaciones a las comunidades rurales que quedan en medio del fuego cruzado.

Por la oleada de violencia registrada en Briceño en los últimos meses, la Gobernación de Antioquia había enviado cuatro oficios al Ministerio de Defensa para reforzar la presencia militar en la zona y solicitar que se hicieran ofensivas contra los grupos armados que controlan las actividades económicas ilícitas en la región.