Así fue la reacción de Julio Sánchez Cristo a los rivales de Colombia en el Mundial 2026

El regreso de la Selección Colombia a un Mundial tiene a todos los hinchas de la Tricolor ilusionados con lo que será la participación del equipo en este certamen. Después de ocho años, el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo, volverá a jugar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026, y ya conoce sus rivales para la fase de grupos.

En el sorteo que se realizó el 5 de diciembre en Washington, ya se definieron los rivales de Colombia que se ubica en el grupo K del Mundial. En uno de los duelos más atractivos de esta competencia, el combinado nacional se medirá ante Portugal con Cristiano Ronaldo. Así mismo, jugará con Uzbekistán y otro equipo que completará esta zona, proveniente del repechaje intercontinental que se disputará entre el Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.

En esta fiesta del fútbol que contagia a todos los colombianos, el reconocido periodista de la W Radio, Julio Sánchez Cristo, reaccionó a lo que será el camino mundialista de la Tricolor y dejó un importante mensaje sobre uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol.

“En el fútbol cualquier cosa puede pasar, los que saben piensan que nos tocó enfrentar a un grupo amable, manejable, además, pues está una de las selecciones con uno de los mejores jugadores de la historia, pero dicen que es un jugador mayor. Pus resulta que en Italia 1990, recuerdo que un jugador mayor en un equipo africano nos hizo la vida imposible. Suerte, ánimo y fuerza para nuestros muchachos”, comentó Sánchez Cristo.

Programación partidos de la Selección Colombia

Miércoles 17 de junio

[9:00 PM] Colombia Vs. Uzbekistán

Estadio Azteca / Ciudad de México

Martes 23 de junio

[9:00 PM] Colombia Vs. Repechaje Intercontinental 1

Estadio Akron / Guadalajara

Sábado 27 de junio