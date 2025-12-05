Tocancipá se alista para despedir la temporada con la clásica “6 Horas de Bogotá”

El calendario del automovilismo nacional está a punto de bajar la bandera a cuadros, y lo hará con su cita más emblemática: Las 6 Horas de Bogotá, evento que este año celebra el Premio Automóvil Club de Colombia – 85 Años.

La competencia, organizada por el tradicional Club Los Tortugas, se disputará los días 5 y 6 de diciembre en el Autódromo de Tocancipá, convirtiéndose nuevamente en el punto final de la actividad deportiva en el país.

Una de las presencias más esperadas será la del piloto vallecaucano Óscar Tunjo, quien encabezará al Sesana Racing Team al mando del vehículo West, con el que buscará protagonismo en una carrera que reúne a lo mejor del automovilismo colombiano y sudamericano.

Aunque no otorga puntos para ningún campeonato, esta prueba de resistencia se ha consolidado como la más prestigiosa del calendario por su exigencia técnica, su duración y el nivel de los participantes.

Ese prestigio la ha mantenido como un clásico inamovible que en 2026 llegará a su edición número 40, consolidándose como una de las competencias más respetadas de la región.

Con equipos de diferentes categorías, pilotos experimentados y máquinas diseñadas para soportar largas horas de velocidad y estrategia, las “6 Horas” volverán a ofrecer un espectáculo que combina resistencia, precisión y trabajo en equipo, ratificando por qué sigue siendo la carrera más esperada del año en Colombia.