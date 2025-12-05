Cali

EMCALI adelanta trabajos de mantenimiento y modernización en servicios públicos de Cali y Yumbo

Las labores buscan mejorar la calidad, continuidad y seguridad de los servicios para todos los usuarios.

Hoy, viernes 5 de diciembre trabajos de mantenimiento y modernización en servicios públicos de Cali y Yumbo.

Maira Alexandra Murillo

Empresas Municipales de Cali, EMCALI, ejecutará este viernes 5 de diciembre una serie de trabajos de modernización y mantenimiento en los sistemas de acueducto, alcantarillado, energía y alumbrado público en distintos sectores de Cali y Yumbo.

Acueducto

Reparaciones:

Siloé: Carrera 44 # 7 Oeste 12

Nueva Tequendama: Carrera 50 con calle 8B

Puerto Isaacs (Yumbo): Calle 15 # 16 – 12 y la Calle 15 # 17– 130

Cencar: Carrera 25A # 12 – 289

Trabajo especial de acueducto

San Pedro (centro de Cali): Carrera 8 con calle 14

Ciudad Jardín: Reparación de tubería de gran diámetro en la calle 13A con carrera 103. Habrá suspensión del servicio de agua desde las 8am.

Energía

Reparaciones:

Circuito Alto Menga: Cambio de cortacircuito en la calle 48N con Avenida 3EN.

Circuito Los Cerros: Cambio de poste en un sector del barrio La Castilla.

Modernización de la red eléctrica

Cambio de 5 postes de concreto de 8 metros que soportan líneas de baja tensión en el circuito Vergel, a la altura de la carrera 42 con calle 43B, barrio República de Israel. Suspensión del servicio entre las 8am. y 4pm.

Instalación de postes para cable ecológico

Zona urbana:

Circuito El Bosque, Av. 7N entre calles 43VN y 44N, barrio La Campiña, comuna 2.

Zona rural:

Circuito Kilómetro 18, corregimiento La Elvira, sector Las Neblinas. Suspensión del servicio entre las 7am. y 5pm.

Alumbrado público

Se realizarán reparaciones de luminarias en los siguientes barrios:

  • 13 en El Ingenio
  • 12 en Las Vegas de Comfandi
  • 11 en El Morichal
  • 11 en Cascajal
  • 11 en Calipso
  • 11 en La Nueva Floresta

Alcantarillado

Continuarán los trabajos de limpieza y mantenimiento en el Canal Oriental, a la altura del barrio Antonio Nariño.

Las autoridades recordaron la importancia de no arrojar basura a las calles, debido a que esto provoca taponamientos e inundaciones, especialmente en temporada de lluvias.

