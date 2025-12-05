Selección Valle de Natación con Aletas lista para competir en el Nacional Interligas en Ibagué

La Selección Valle de Natación con Aletas, inició el día de ayer su participación en el Campeonato Nacional Interligas, evento que se desarrollará en Ibagué hasta el 8 de diciembre, según lo confirmado en la programación oficial.

El certamen reunirá a los mejores exponentes del país en las categorías Juvenil Abierta y Mayores, dos divisiones que concentrarán pruebas de velocidad, fondo y relevos en múltiples modalidades, tanto en damas como en varones. Más de 50 deportistas vallecaucanos integran la nómina roja, una de las delegaciones más numerosas del campeonato.

Un calendario cargado de acción

Las imágenes oficiales confirman que la competencia se desarrollará en jornadas dobles; eliminatorias en la mañana y finales en la tarde, con un volumen significativo de pruebas cada día.

Entre los eventos destacados del primer día figuran los 50 y 100 metros superficie (Series Lentas y Rápidas), los 200 metros superficie, los 400 y 4x200 metros, además de las pruebas de bialetas en las que históricamente el Valle ha tenido medallistas nacionales.

La exigencia será máxima para los nadadores, quienes deberán equilibrar velocidad, técnica y recuperación entre series rápidas, lentas y finales. Con una delegación amplia, experimentada y reforzada por talentos juveniles, el objetivo es pelear el podio general y sumar preseas en las pruebas más estratégicas del calendario.