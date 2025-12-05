Precio del dólar en Colombia HOY 5 de diciembre: así cierra esta semana, según el Banrep

En los últimos días, el precio del dólar en Colombia se ha disminuido ante la incertidumbre que existe en Estados Unidos frente a las decisiones que pueda tomar el presidente Donald Trump en materia económica. Una de ellas, tiene que ver con la designación de un nuevo gobernador en la Reserva Federal en reemplazo de Jerome Powell.

A raíz de esta expectativa, se generó un efecto inmediato en el mercado global en el que muchas monedas lograron fortalecer su valor en la tasa representativa del mercado Sin embargo, las decisiones internas que tomó el gobierno de Gustavo Petro también llevaron a que el peso colombiano gane terreno frente al dólar.

De acuerdo a un análisis realizado por la agencia Bloomberg, el peso se convirtió en la más revaluada en América Latina durante el mes de noviembre, superando a otras como el guaraní de Paraguay o el colón de Costa Rica. En este sentido, la estrategia de endeudamiento que ejerció el Gobierno permitió que la divisa nacional pueda tener un valor más amplio.

“Lo único diferente en Colombia, respecto a lo que sucede en otros países, es la monetización de recursos gigantescos por parte del Gobierno en el marco de su estrategia de endeudamiento que ayudan a apreciar el peso”, explicó Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.

Esta circunstancia, sumado a la reducción de las tasas de interés por parte la Reserva Federal estadounidense, han permitido que el peso colombiano se fortalezca en relación al dólar, incluso ha llegado a alcanzar niveles que no se veían desde el año 2021, cuando la cotización estaba por debajo de los 3.700 pesos.

Precio del dólar en Colombia para este jueves 5 de diciembre

En su reporte diario, el Banco de la República reportó una nueva caída en el precio del dólar para este viernes 5 de diciembre de 2025. En este caso, la tasa representativa del mercado se cotiza por una cifra de 3.757 pesos, es decir, una disminución de 23 pesos con respecto a la señalada el día anterior.

Por otra parte, estas son las cifras que manejan las principales ciudades del país para aquellas personas interesadas en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 5 de diciembre de 2025. Estos s

Bogotá: 3.720 pesos por compra y 3.850 pesos por venta.

3.720 pesos por compra y 3.850 pesos por venta. Medellín: 3.670 pesos por compra y 3.810 pesos por venta.

3.670 pesos por compra y 3.810 pesos por venta. Cali: 3.720 pesos por compra y 3.890 pesos por venta.

3.720 pesos por compra y 3.890 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.720 pesos por compra y 3.760 pesos por venta.

3.720 pesos por compra y 3.760 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

¿Cómo afecta el precio del dólar a los colombianos?

Si el dólar disminuye su valor, esto se convierte en un beneficio para aquellas personas interesadas en viajar al exterior o los importadores de productos y servicios, ya que van a encontrar precios más accesibles en el mercado. Por el contrario, quienes realizan exportaciones al exterior o reciben remesas desde otro país percibirán menos pesos tras la transacción.