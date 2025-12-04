¡Subió! Precio del café, según la Federación Nacional de Cafeteros HOY, 4 de diciembre
Conozca aquí la cotización de la carga, el kilo y la arroba en las principales ciudades de Colombia
El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, recientemente, presentó un balance sobre la producción de café en el mes de noviembre, resaltando que se alcanzó 1,26 millones de sacos de 60 kg, representado esto, una caída del -28% frente a noviembre del 2024.
A su vez, explicó que materia de exportaciones totales, en lo que va del 2025, suman 12,05 millones de sacos de café, que equivalen a un crecimiento del +9% frente al mismo periodo de 2024. También, resaltó que la Federación Nacional de Cafeteros, se mantuvo en un buen ritmo dentro del mercado, con un incremento del 23%, alcanzando una participación del 20,7% del total exportado en el año. Esta dinámica confirma la capacidad del gremio para sostener presencia internacional relevante.
Precio del café hoy en Colombia, 4 de diciembre
El café es uno de los granos más importantes que tiene Colombia, es por ello que, la Federación Nacional de Cafeteros, publica a diario un informe en el que brindan distintos detalles acerca de la producción de café y más.
Es así que para este 4 de diciembre, la federación estableció que el precio del café, hoy en Colombia, es de $2.910.000 COP, representando una gran subida con respecto al día de ayer, 3 de diciembre, que se cotizó en $2.820.000 COP, es decir que incrementó $90.000 mil pesos.
Por otro lado, el precio de su pasilla se mantiene sobre los 10.000 Kg/COP, un valor que no se ha actualizado desde hace varios meses por la federación.
Precio del café hoy en Colombia en las principales ciudades del país
- Armenia: Carga 2,910,500 – Kilo 23,284 – Arroba 291,050
- Bogotá: Carga 2,909,250 – Kilo 23,274 – Arroba 290,925
- Bucaramanga: Carga 2,908,875 – Kilo 23,271 – Arroba 290,888
- Buga: Carga 2,911,250 – Kilo 23,290 – Arroba 291,125
- Chinchiná: Carga 2,910,375 – Kilo 23,283 – Arroba 291,038
- Cúcuta: Carga 2,908,375 – Kilo 23,267 – Arroba 290,838
- Ibagué: Carga 2,909,625 – Kilo 23,277 – Arroba 290,963
- Manizales: Carga 2,910,375 – Kilo 23,283 – Arroba 291,038
- Medellín: Carga 2,909,625 – Kilo 23,277 – Arroba 290,963
- Neiva: Carga 2,908,750 – Kilo 23,270 – Arroba 290,875
- Pamplona: Carga 2,908,500 – Kilo 23,268 – Arroba 290,850
- Pasto: Carga 2,908,500 – Kilo 23,268 – Arroba 290,850
- Pereira: Carga 2,910,375 – Kilo 23,283 – Arroba 291,038
- Popayán: Carga 2,910,625 – Kilo 23,285 – Arroba 291,063
- Santa Marta: Carga 2,912,125 – Kilo 23,297 – Arroba 291,213
- Valledupar: Carga 2,909,750 – Kilo 23,278 – Arroba 290,975
Precio del café en dólares hoy, 4 de diciembre
El dólar en Colombia ha tenido altos y bajos en su cotización, llegando a estar sobre los $3.700 pesos, una baja histórica en el país. Esto sorprendió, ya que a mediados de año, este estaba sobre los $3.900 pesos.
Investing, una plataforma web que se dedica a presentar en tiempo real la cotización de las divisas en el mercado internacional. Dentro, también se muestra el valor de productos, marcas e insumos. Según lo presentado por ellos, el precio del café en dólares para el día de hoy 4 es de 378,80 USD, es decir que tuvo un incremento del 1,70%, es decir, 6,35 USD.
