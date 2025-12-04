¡Subió! Precio del café, según la Federación Nacional de Cafeteros HOY, 4 de diciembre

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, recientemente, presentó un balance sobre la producción de café en el mes de noviembre, resaltando que se alcanzó 1,26 millones de sacos de 60 kg, representado esto, una caída del -28% frente a noviembre del 2024.

A su vez, explicó que materia de exportaciones totales, en lo que va del 2025, suman 12,05 millones de sacos de café, que equivalen a un crecimiento del +9% frente al mismo periodo de 2024. También, resaltó que la Federación Nacional de Cafeteros, se mantuvo en un buen ritmo dentro del mercado, con un incremento del 23%, alcanzando una participación del 20,7% del total exportado en el año. Esta dinámica confirma la capacidad del gremio para sostener presencia internacional relevante.

Menor cosecha esperada se consolida en noviembre y exportaciones mantienen firmeza en 2025



Precio del café hoy en Colombia, 4 de diciembre

El café es uno de los granos más importantes que tiene Colombia, es por ello que, la Federación Nacional de Cafeteros, publica a diario un informe en el que brindan distintos detalles acerca de la producción de café y más.

Es así que para este 4 de diciembre, la federación estableció que el precio del café, hoy en Colombia, es de $2.910.000 COP, representando una gran subida con respecto al día de ayer, 3 de diciembre, que se cotizó en $2.820.000 COP, es decir que incrementó $90.000 mil pesos.

Por otro lado, el precio de su pasilla se mantiene sobre los 10.000 Kg/COP, un valor que no se ha actualizado desde hace varios meses por la federación.

Precio del café hoy en Colombia en las principales ciudades del país

Armenia: Carga 2,910,500 – Kilo 23,284 – Arroba 291,050

Carga 2,910,500 – Kilo 23,284 – Arroba 291,050 Bogotá: Carga 2,909,250 – Kilo 23,274 – Arroba 290,925

Carga 2,909,250 – Kilo 23,274 – Arroba 290,925 Bucaramanga: Carga 2,908,875 – Kilo 23,271 – Arroba 290,888

Carga 2,908,875 – Kilo 23,271 – Arroba 290,888 Buga: Carga 2,911,250 – Kilo 23,290 – Arroba 291,125

Carga 2,911,250 – Kilo 23,290 – Arroba 291,125 Chinchiná: Carga 2,910,375 – Kilo 23,283 – Arroba 291,038

Carga 2,910,375 – Kilo 23,283 – Arroba 291,038 Cúcuta: Carga 2,908,375 – Kilo 23,267 – Arroba 290,838

Carga 2,908,375 – Kilo 23,267 – Arroba 290,838 Ibagué: Carga 2,909,625 – Kilo 23,277 – Arroba 290,963

Carga 2,909,625 – Kilo 23,277 – Arroba 290,963 Manizales: Carga 2,910,375 – Kilo 23,283 – Arroba 291,038

Carga 2,910,375 – Kilo 23,283 – Arroba 291,038 Medellín: Carga 2,909,625 – Kilo 23,277 – Arroba 290,963

Carga 2,909,625 – Kilo 23,277 – Arroba 290,963 Neiva: Carga 2,908,750 – Kilo 23,270 – Arroba 290,875

Carga 2,908,750 – Kilo 23,270 – Arroba 290,875 Pamplona: Carga 2,908,500 – Kilo 23,268 – Arroba 290,850

Carga 2,908,500 – Kilo 23,268 – Arroba 290,850 Pasto: Carga 2,908,500 – Kilo 23,268 – Arroba 290,850

Carga 2,908,500 – Kilo 23,268 – Arroba 290,850 Pereira: Carga 2,910,375 – Kilo 23,283 – Arroba 291,038

Carga 2,910,375 – Kilo 23,283 – Arroba 291,038 Popayán: Carga 2,910,625 – Kilo 23,285 – Arroba 291,063

Carga 2,910,625 – Kilo 23,285 – Arroba 291,063 Santa Marta: Carga 2,912,125 – Kilo 23,297 – Arroba 291,213

Carga 2,912,125 – Kilo 23,297 – Arroba 291,213 Valledupar: Carga 2,909,750 – Kilo 23,278 – Arroba 290,975

Precio del café en dólares hoy, 4 de diciembre

El dólar en Colombia ha tenido altos y bajos en su cotización, llegando a estar sobre los $3.700 pesos, una baja histórica en el país. Esto sorprendió, ya que a mediados de año, este estaba sobre los $3.900 pesos.

Investing, una plataforma web que se dedica a presentar en tiempo real la cotización de las divisas en el mercado internacional. Dentro, también se muestra el valor de productos, marcas e insumos. Según lo presentado por ellos, el precio del café en dólares para el día de hoy 4 es de 378,80 USD, es decir que tuvo un incremento del 1,70%, es decir, 6,35 USD.

