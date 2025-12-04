Exportaciones del sector plástico crecen 7,4% y consumo de bolsas plásticas se redujo a la mitad

La Asociación Colombiana de Plásticos, Acoplásticos, informó que durante el cierre de 2025 en materia de comercio exterior, entre enero y septiembre las exportaciones de materias primas plásticas alcanzaron 707 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 7,4% frente al mismo periodo del 2024.

Así mismo informaron que hubo una reducción del 55% en la compra de bolsas plásticas convencionales desde que inició la prohibición de este tipo de bolsas.

“El año pasado empezó la prohibición de unos productos, incluyendo las bolsas plásticas. Esas bolsas plásticas, las convencionales, no se pueden seguir comercializando o produciendo, sino que tienen que migrar hacia alternativas, ya sea hechas 100% con materiales reciclados, biodegradables o bolsas reutilizables, agregó el presidente ejecutivo de Acoplásticos, Daniel Mitchell.

El principal destino de las materias plásticas colombianas continúa siendo Brasil, que concentró la mitad del valor exportado y donde Colombia creció 21% en sus despachos.

En productos plásticos, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado con el 26% de las ventas externas.

Producción total de este sector en el país

De acuerdo con Acoplásticos, el PIB de estas industrias creció 1,8% en el tercer trimestre de 2025 frente al mismo trimestre de 2024. A cierre de año, se estiman ventas por encima de los 35 billones de pesos, cifra que refleja el peso del sector en la manufactura nacional.

El comportamiento de la industria de productos plásticos ha mostrado una tendencia creciente en el último trimestre analizado. Entre julio y septiembre de 2025, el sector registró variaciones positivas del 3% en la producción real, 4,9% en las ventas reales y 3,7% en el empleo, reflejando una recuperación sostenida de la demanda y una mayor actividad industrial en el país.

Este comportamiento responde a la diversificación de aplicaciones de los productos plásticos en sectores como alimentos, salud, construcción, movilidad y bienes de consumo, que continúan impulsando el crecimiento.

Colombia líder en economía circular y sostenibilidad de los plásticos en América Latina.

Desde Acoplasticos explicaron que desde hace unos años, Colombia se ha consolidado como líder en economía circular y sostenibilidad de plásticos en América Latina. Otros referentes de economía circular en América son Chile, Ecuador y México.

“Colombia cuenta hoy en día con unas metas de economía circular de plásticos, unas metas de reciclaje de plásticos, unas metas de contenido de material reciclado de plástico en productos como las botellas de agua y otro tipo de bebidas. Y con esa regulación que ya está vigente, yo diría que por ahí desde 2018 y se ha ido como sofisticando y haciendo un poco más exigente con el tiempo y con nuevas regulaciones, pues tenemos el panorama claro y eso ha generado inversiones en reciclaje de plásticos en Colombia que nosotros estimamos en más de 150 millones de dólares en los últimos cuatro años”, agregó el presidente ejecutivo de asoplasticos.

Indicó también que Colombia es el primer país de América Latina que ya está aplicando reciclaje químico, reciclaje de mecánico. “Tenemos dos o tres de las plantas líderes en América, en reciclaje de PET, entonces, tenemos una regulación exigente, pero por lo menos tenemos claro hacia dónde vamos, la estamos cumpliendo y eso está generando mayor relacionamiento entre las cadenas productivas, se está generando inversiones, está generando tecnología, soluciones en eco diseño y circularidad”.