Estas son las claves para no sufrir por las deudas después de la Navidad, según experto

Diciembre representa un periodo de incremento en los gastos para los colombianos. Tras jornadas comerciales como Black Friday y Cyberlunes, inicia la temporada navideña, caracterizada por viajes, cenas, reuniones, obsequios, transportes y compras no planificadas, lo que puede llevar a un uso intensivo del crédito y a niveles de endeudamiento que se extienden más allá del mes.

Según el informe EY Future Consumer Index 2025, el 48% de los colombianos manifiesta preocupación por su costo de vida y el 45% por la economía nacional. Pese a este panorama, las compras decembrinas continúan siendo una práctica frecuente.

El inicio de enero suele coincidir con pagos acumulados, cuotas pendientes y cargas financieras que pueden afectar los ingresos de los siguientes meses. En ocasiones, los hogares deben acudir a créditos para cubrir imprevistos o compromisos. Frente a esta situación, surge la pregunta por la manera de solicitar financiamiento sin comprometer el equilibrio financiero posterior.

Edwin Sierra, secretario académico del Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas de Unicoc, indica que la respuesta no está en evitar el crédito, sino en usarlo con planificación: “Muchas personas llegan a diciembre con tensión financiera acumulada, lo que aumenta la probabilidad de caer en decisiones impulsivas o poco calculadas. Es posible minimizar el riesgo si se comprende el costo real del endeudamiento y se planifica más allá de las fiestas”, explicó.

¿Cómo asumir una deuda correctamente?

De acuerdo al experto, asumir una deuda de forma consciente implica contar con un plan de pago y conocer la información completa sobre tasas y plazos, con el fin de evitar que una compra diferida o un préstamo se extienda durante todo el 2026.

Una estrategia útil es proyectar los pagos más allá de diciembre, incluyendo obligaciones previstas hasta marzo, como matrículas, impuestos, seguros, transporte y otros gastos que coinciden con la recuperación económica del inicio de año. De esta manera, puede identificar de manera más precisa el margen disponible para asumir una deuda sin afectar ingresos futuros.

La comparación de opciones también es determinante. Antes de usar una tarjeta de crédito o solicitar un avance, Sierra recomienda revisar el Costo Efectivo Total (CET), la tasa y el plazo. En varios casos, un crédito con tasa fija puede resultar más manejable que un cupo rotativo: “Una persona puede ahorrar una cantidad importante de dinero solo por detenerse a comparar las alternativas antes de endeudarse”, señala.

¿Cómo puede organizar el pago del crédito?

Métodos como la “avalancha”, que prioriza deudas con intereses más altos, o la “bola de nieve”, que busca saldar primero las de menor monto, pueden facilitar el proceso. Sierra recomienda automatizar pagos para evitar retrasos y destinar al menos el 10% de la prima a reducir deudas. También sugiere moderar el uso del crédito durante enero y febrero.

Por otra parte, la prima no debe asumirse como ingreso libre de compromisos, sino como una oportunidad para ajustar el equilibrio financiero y disminuir intereses. Asimismo, es importante evitar que las cuotas superen entre el 30% y el 35% de sus ingresos, ya que es una señal de que la situación puede estar saliendo de control.